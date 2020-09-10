محافظ رام الله والبيرة تغلق قاعة أفراح في مخيم الجلزون

وطن: أغلقت الأجهزة الأمنية بأمر من محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مساء اليوم الخميس قاعة أفراح في مخيم الجلزون، لمخالفتها التعليمات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واكدت د.غنام أن قرار الإغلاق جاء بعد مخالفة مالك القاعة للتعليمات وفتح ابوابها لإقامة المناسبات والافراح التي تعتبر المسبب الرئيسي لتفشي فيروس كورونا.

وبينت أن هناك تعليمات باعتقال مالك القاعة، وان هذه الإجراءات ستتخذ بحق كافة المخالفين وكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ودعت د.غنام كافة المواطنين وأصحاب المنشآت وقاعات الافراح بالالتزام بإجراءات الوقاية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.