وفاة و60 إصابة بفيروس "كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

وطن: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، بين اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الأردن، وهي لمعلمة من مدرسة إناث مخيم عمان الجديد الإعدادية الثانية.

وأكدت الوكالة، اليوم الخميس، تسجيل 60 إصابة بالفيروس بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وأكد مدير عمليات "الأونروا" في عمان محمد آدار، أن الوكالة تبذل كل جهدها لحماية اللاجئين الفلسطينيين، وتتواصل مع وزارة الصحة الأردنية وكافة الجهات المعنية بشكل مستمر، وتتابع الحالات المصابة وازدياد الأعداد في المخيمات، ومناطق تواجدهم، وتتبع البروتوكول الصحي المفروض من قبل الحكومة الأردنية.

وأكدت "الأونروا" إغلاق 14 مدرسة تابعة لها في الأردن، لمدة 14 يوما، بسبب تسجيل إصابات بالفيروس، وتحويل نحو 12 ألف طالب وطالبة للدراسة عن بعد.

وأوضحت الوكالة أنه تم إعادة فتح 8 مدارس تابعة لها، بعد إغلاقها في وقت سابق من قبل الحكومة الأردنية في مخيمي مأدبا والطالبية.

ولفتت إلى أنها عملت منذ بداية أزمة "كورونا" على تعديل أسلوب تقديمها للخدمات المختلفة من إيصال أدوية الأمراض المزمنة لمنازل اللاجئين، وتفعيل التعليم عن بعد عن طريق المنصات المختلفة، وتخصيص أرقام الطوارئ للرد على مختلف الأسئلة والاستفسارات من قبل اللاجئين، وغيرها من الخدمات الطارئة التي تتناسب مع الظروف المحيطة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للاجئين بأمان ودون انقطاع.