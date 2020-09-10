بطلان انعقاد جلسات مجلس القضاء الانتقالي لافتقادها النصاب القانوني

كتب: عزت الراميني

قاض سابق بالمحكمة العليا

من المعروف أن معنى النصاب القانوني للاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المختلفة سواء كانت اجتماعات المجلس التشريعي او لجانه او اجتماعات مجلس القضاء الاعلى او الجمعيات او حتى الشركات الخاصة او العامة لمجالس اداراتها او جمعياتها العمومية او مجالس البلديات وغيرها انما يعني الحد الادنى الواجب توافره بحضور عدد من الاعضاء لصحة انعقاد هذه الهيئات وصحة ما يتمخض عنها من قرارات، وحيث حدد قانون السلطة القضائية وفق ما نصت عليه المادة 40 بفقرتها الثالثة ( يكون الاجتماع صحيحا بحضور سبعه من اعضاءه على الاقل يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ).

لقد جاء هذا النص صريحا وواضح الدلالة بتحديده للعدد اللازم لصحة انعقاد اي جلسه لمجلس القضاء كهيئه تتربع على رأس السلطة القضائية، وقد جاء هذا النص وفي ذهن المشرع ان مجلس القضاء يمثل سلطة من ثلاث سلطات تشكل النظام السياسي في الدولة وربما تتخذ هذه السلطة قرارات حساسة ومصيرية بالشأن القضائي لذلك لجأ الى تقيدها بعدد الحضور لاعضائها بنص آمر لا تجوز مخالفته وملزم حتى تتحقق آثار قراراته نظرا لما ترتبه هذه الاثار من مراكز قانونية يتوجب ان تكون صادرة من اغلبية درست ومحصت وناقشت قراراتها وامعنت النظر فيها وقررتها وفقا لهذا الضابط المنصوص عليه بالقانون بنص صريح لا لبس ولا غموض فيه ، ويترتب على عدم تحققه بطلان الاجتماع وبطلان القرارات التي تنشأ عنه بطلانا يصل الى حد انعدامها وكأنها لم تكن لانها عدم وهي والعدم سواء ، لكون النص القانوني الذي اصبغه المشرع مراعبا حساسيه قرارات مجلس القضاء واهميتها والاثار التي تنجم عنها ، عدا عن ذلك فان قانون السلطة القضائية قد خلا من اي ينص يجيز انعقاد المجلس بنصاب اقل مما ورد في المادة 40 المشار اليها ، الامر الذي يبنى عليه بان اي اجتماع يقل عدد الحضور به عن سبعة اعضاء احدهم الرئيس او نائبه حال غيابه يكون مخالفا للقانون ولا يعتد باي قرارات يتخذها المجلس دون تحقق هذه الاشتراطات.

وبالعودة الى اجتماعات مجلس القضاء الاعلى بعطف النظر عن شرعيته من عدمها وشبهة عدم دستورية انشاءه والمشكل من سبعه اعضاء باسمائهم وصفاتهم تمت مراعاة النصاب القانوني الذي نصت عليه المادة 40 من قانون السلطة القضائية انفه الذكر بالقرار بقانون رقم 17 لسنه2019 بما يتوافق مع نص هذه المادة.

اما وان سعادة القاضي عبدالكريم حنون أحد اعضاء المجلس الانتقالي قد تقدم لسيادة الرئيس بطلب اعفاءه من منصبه بالمجلس ووافق السيد الرئيس على طلبه ، وعليه بات المجلس الانتقالي مكون من ستة اعضاء يتمخض عن ذلك عدم قدرة هذا المجلس على عقد اجتماعاته خلافا للنص القانوني الناظم لذلك وتغدو ايضا استحالة مادية بانعقاده لافتقاد النصاب القانوني خصوصا وان المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 17/2019 قد ابقت احكام قانون السلطة القضائية سارية المفعول ما لم تتعارض مع احكام القرار بقانون رقم 17 والذي خلى من تحديد نصاب اجتماعات الانتقالي الذي قل عدد اعضاءه عن سبعة اعضاء المقرر حضورهم لانعقاد النصاب القانوني لاي اجتماع الامر الذي يجعل المجلس الانتقالي اضافه لعدم مشروعيته الدستوريه بعدم قانونية ومشروعيه اجتماعاته من تاريخ اعفاء القاضي حنون من عضويته وهو ما يجعل من جميع القرارات التي اتخذها باقل من النصاب القانوني المحدد بما في ذلك التشكيلة القضائية يشوبها البطلان طبقا للمبادئ القانونيه واحكام المحاكم والاجتهادات القضائية وقرارات محكمه العدل بهذا الخصوص كون صدورها مخالف للقانون ويجعل منها عرضة للطعن وتكون حقيقه بالالغاء.



