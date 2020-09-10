مكافحة الفساد تبدأ بنقاش الاستراتيجية الإعلامية الوطنية مع المؤسسات الإعلامية

وطن: أوصى المشاركون في الاجتماع الذي عقدته هيئة مكافحة الفساد مع مدراء ومسؤولين يمثلون دوائر التحرير والعلاقات العامة في صحيفة الحياة الجديدة بضرورة إقرار حق الحصول على المعلومات، ودعم الصحافة الاستقصائية والفنون الصحافية الأخرى في الكشف عن الفساد، مشددين على أهمية التثقيف القانوني للصحافيين خاصة في مجال مصطلحات ومفاهيم واشكال وأنواع الفساد، وإعداد تدريبات متخصصة في مجال تغطية جلسات محكمة جرائم الفساد، مع ضرورة تنظيم لقاءات منتظمة مع الصحافيين من قبل مسؤولي الهيئة، مؤكدين على أهمية إجراء استطلاعات متخصصة لقياس رضى الجمهور عن أداء الهيئة بما يخدم تغيير الانطباعات السلبية تجاه جهود مكافحة الفساد، وتسهيل حصول ووصول الصحافيين إلى المعلومات والبيانات بما يعزز جهود مواجهة الاخبار الزائفة المفبركة.

وتأتي هذه الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون ما بين دائرة الإعلام والادارة العامة للتخطيط والسياسات في الهيئة بالتنسيق مع دائرة العلاقات العامة في صحيفة الحياة الجديدة، في إطار استكمال الجهود المهنية لإنجاز الاستراتيجية الإعلامية الوطنية لمكافحة الفساد، وسط تأكيد المشاركون على أهمية إنجاز هذه الاستراتيجية الإعلامية بما يساهم في مأسسة علاقة الشراكة بين مكونات القطاع الإعلامي وهيئة مكافحة الفساد بما يساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية.

وأكد مدير الإعلام في هيئة مكافحة الفساد منتصر حمدان خلال جلسة الافتتاح حرص الهيئة توسيع قاعدة الشراكة المهنية مع المؤسسات الإعلامية انطلاقا من المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في مجتمعنا، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الهيئة معالي المستشار الدكتور أحمد براك، موضحا أن هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة خارطة طريق لتحديد أدوار ومسؤوليات كافة أطراف تنفيذها على أرض الواقع استجابة لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022.

واستعرض حمدان أبرز محاور مسودة الاستراتيجية الإعلامية بمكوناتها المتعددة، مشيرا إلى أن الهيئة منفتحة على اية ملاحظات تخدم الوصول إلى استراتيجية إعلامية تعبر عن توجهات القطاع الإعلامي في فلسطين وتحدد دوره ومسؤولياته في مكافحة الفساد.

بدورها أكدت نانسي الرفيدي ممثلة الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في الهيئة على أهمية عقد هذه الورشة، موضحة بأن الهيئة ستعمل على عقد ورش مشابهة مع ممثلي المؤسسات الإعلامية الشريكة للخروج بتوصيات مهنية تخدم انجاز هذه الاستراتيجية المهمة.

من جانبه شدد نائب رئيس التحرير في صحيفة الحياة الجديدة بشار برماوي على أهمية التطور الحاصل في انفتاح هيئة مكافحة الفساد على المؤسسات الإعلامية خلال الفترة القليلة الماضية، بما في ذلك إصدار التقارير الشهرية عن الهيئة ما يؤشر على سياسة جديدة في هذا الاتجاه.

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة في الصحيفة رامي زقوت على أهمية تعزيز الاتصال والتواصل بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية بما يخدم الأهداف المشتركة بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية وفق الاستراتيجية الإعلامية المهنية.

وأثار العديد من المشاركين ملاحظاتهم حول ما اشتملته مسودة الاستراتيجية مشددين على أهمية هذه الخطوة التشاركية من قبل الهيئة للاتصال والتواصل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.