اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت

لبنان- وطن: اندلع حریق كبير في مرفأ بیروت، الیوم الخمیس، لیطلق عموداً ضخماً من الدخان الأسود شوهد في سماء العاصمة اللبنانیة.

وشاهد أهالي العاصمة بيروت، ألسنة اللھب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم یتضح على الفور سبب الحریق.

وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر عسكري لبناني، أنّ الحريق اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت ولكن سببه غير معروف حتى الآن.

واندلع هذا الحريق بعد مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، والذي تسبب بموت قرابة الـ200 شخص واصابة أكثر من 6 آلاف، بالإضافة إلى تشريد 300 ألف مواطن من منازلهم وخسائر ماديّة هائلة.