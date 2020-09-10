كورونا عالميا: نحو 909 آلاف وفاة وأكثر من 28 مليونا و52 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا" المستجد، حتى صباح اليوم الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 908,475 شخصا حول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 28 مليونا و52 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 20 مليونا و120 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الأربعاء، نحو 287 ألف إصابة جديدة، أي أكثر من ربع مليون إصابة جديدة خلال يوم واحد، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لنفس اليوم 6,227 حالة وفاة، حسب موقع Wordometers المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.

وبينت الاحصاءات ان الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي في كل من: الولايات المتحدة الأميركية (1,209 وفيات)، والهند (1,168 وفاة)، والبرازيل (1,136 وفاة)، والمكسيك (703 وفيات)، والأرجنتين (253 وفاة).

فيما بينت الاحصاءات، ان الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، فهي على التوالي في كل من: الهند (95,529 إصابة)، والولايات المتحدة الأميركية (35,244 اصابة)، والبرازيل (34,208 إصابات)، والأرجنتين (12,259 اصابة)، وإسبانيا (8,866) إصابة.

كما أوضحت الإحصاءات ان الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: الولايات المتحدة الأميركية (195,245 وفاة)، والبرازيل (128,653 وفاة)، والهند (75,119 وفاة)، والمكسيك (69,095 وفاة)، وبريطانيا (41,594) وفاة.