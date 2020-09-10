سنيورة تقدم الدعم الاستراتيجي لجمعية مؤسسة الملاذ للرعاية الانسانية في الأردن

وطن: وقعت شركة سنيورة للصناعات الغذائية التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار-أيبك اتفاقية دعم استراتيجي مع جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية الانسانية في الأردن. ووقع الاتفاقية في مقر شركة أيبك في الأردن السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس إدارة سنيورة والسيد أحمد دبابنة رئيس مؤسسة الملاذ بحضور السيد مجدي الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة سنيورة والسيدة رولا دبابنة، عضو مجلس إدارة المؤسسة.

من جهته، أشاد العقاد بالمهمة النبيلة لمؤسسة الملاذ من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي للمرضى في المراحل المتقدمة من المرض بحيث يستحيل العلاج، حيث تقدم المؤسسة هذه الخدمة الانسانية للمرضى دون مقابل. وعبر العقاد عن فخره بهذه الشراكة كون شركة سنيورة تعتبر أول شريك مؤسساتي يقدم دعم استراتيجي لمؤسسة الملاذ، وتطلع أن يكون هناك المزيد من الشراكات المؤسسية بين القطاع الخاص وهذه المؤسسة المتميزة في رسالتها الانسانية. وأكد العقاد على ترسيخ امكانيات وكوادر الشركة لتقديم الدعم الفني والاداري للجمعية لتوسيع نطاق عملها لخدمة شريحة أكبر من المرضى.

بدوره، تحدث السيد دبابنة عن نشاطات المؤسسة، والتي تتبنى فلسفة ومفاهيم الرعاية التلطيفية، وهو مدخل رعاية متكامل للأشخاص المصابين بمرض عضال في المراحل المتقدمة منه، والهدف منه تحسين نوعية الحياة بغض النظر عن مدتها، حيث ترتكز هذه الرعاية على السيطرة على الألم والعلامات والعوارض المصاحبة له ثم الرعاية النفسية والاجتماعية والروحية لمساعدة المرضى على عيش أيامهم الأخيرة بكرامة قدر المستطاع متحررين من الألم والمعاناة. وقد أثنى رئيس الملاذ على شركة سنيورة وحرصها على الإندماج في المجتمع وتلمس حاجاته وتقديم كل عون لأصحاب الحاجة فيه، وشكر دعمها للمؤسسة مشيرا الى ان هذا الدعم وهذه الشراكة المؤسسية هي الأولى من نوعها مع الجمعية.