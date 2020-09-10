كوشنر: تحول مهم في سياسة الشرق الأوسط تجاه إسرائيل

وطن: كشف كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، الأربعاء، عن وجود تحول مهم في سياسة دول الشرق الأوسط تجاه إسرائيل.

جاء ذلك تعليقا على عدم إدانة الجامعة العربية، اتفاق التطبيع بين الإمارات والاحتلال ، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.

واعتبر كوشنر أن"عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، دليل على تحول مهم في الشرق الأوسط".

كما أشار إلى سماح كل من السعودية والبحرين لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام مجالهما الجوي عند توجهها شرقا صوب قارة آسيا.