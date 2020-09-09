ما الذي يجب أن تبحث عنه عند اختيار معقم اليدين؟

وطن: منذ بداية جائحة كورونا أكد الخبراء والمؤسسات الصحية أن غسل اليدين من أفضل وسائل مكافحة الفيروس القاتل الجديد، وأن معقمات الأيدي يمكن أن تساعد أيضا في حال كنت خارج المنزل.

ومنذ ذلك الحين، شهدت صناعة المعقمات ازدهارا واسعا، جعل من الصعب علينا معرفة أي منها الأفضل للاستخدام.

وفي هذا الإطار، تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إن المعقم يجب أن يحتوي في الغالب على الكحول، وعلى القليل من المكونات الأخرى.

وأوضحت المؤسسة الصحية أن معقمات اليدين يجب أن تحتوي على 60% على الأقل من الكحول الإيثيلي أو 70% من كحول الأيزوبروبيل.

وقد تشمل المكونات الأخرى المعتمدة الماء المقطر المعقم، وبيروكسيد الهيدروجين والغلسرين، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويجب تجنب أي شيء يحتوي على الميثانول أو 1-بروبانول، حيث أن كليهما يمكن أن يكون شديد السمية. كما تحذر إدارة الغذاء والدواء الناس من معقمات الأيدي المعبأة في عبوات الطعام والشراب، لأن تناولها عن طريق الخطأ قد يكون خطيرا.

ويقول مسؤولو الصحة أيضا، إنه يجب تجنب معقمات اليد التي تعوض الكحول بكلوريد البنزالكونيوم، والتي تكون أقل فعالية في قتل بعض البكتيريا والفيروسات. كما لا يتم تشجيع صنع المطهرات الخاصة بك أيضا، حيث يمكن أن يكون المزيج الخاطئ من المواد الكيميائية غير فعال أو يسبب حروقا في الجلد.

ويشير بارون ماثيما، الباحث في الأمراض المعدية في جامعة كولومبيا، إنه يجب عليك استخدام معقم اليدين فقط عندما لا يمكنك غسل اليدين بالماء والصابون. وغسل اليدين أفضل في إزالة المزيد من الجراثيم.

المصدر: medicalxpress