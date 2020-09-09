منظمة التحرير هددت قبل يومين بالانسحاب من جامعة الدول العربية

وطن: نقلت قناة الميادين عن مصادر دبلوماسية تأكيدها ان منظمة التحرير الفلسطينية هددت قبل يومين بالانسحاب من جامعة الدول العربية، على خلفية موقف بعض الدول العربية من مشروع القرار الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى الجامعة العربية ويدين الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي.

وكانت مجموعة من الدول العربية اسقطت المشروع الفلسطيني اليوم الاربعاء في الجامعة العربية.

وحسب المصادر فان الدول التي رفضت المشروع الفلسطيني هي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب والسودان.

ولفتت المصادر الى ان الامارات تقدمت بمشروع بديل للمشروع الفلسطيني وحظي بموافقة الدول نفسها الرافضة للمشروع الفلسطيني.

وحسب المصادر فأن الصومال وحكومة هادي أبلغا رفضهما المشروع الاماراتي، بينما اتخذا كل من لبنان والعراق والجزائر وتونس موقف الحياد من مشروع القرار الإماراتي.

وعن التهديد بالانسحاب من الجامعة العربية قالت المصادر انه جاء خلال حديث امين سر اللجنة التنفيذية لمنمة التحرير صائب عريقات هاتفيا بوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، في حال تبنت هذه الدول المشروع الاماراتي.

ولفتت المصادر الى ان مصر والأردن والسعودية تعهدت بإصدار بيان يستند إلى المشروع الفسلطيني، لكن ذلك لم يحدث اليوم ولم يصدر وفق التعهد المصري الأردني السعودي.