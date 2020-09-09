ميسي يلتحق بالتمارين الجماعية لبرشلونة قبل مباراة ودية

وطن: أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي التحق بالتمارين الجماعية بعد أن عاود التدريبات الفردية الاثنين عقب قراره البقاء في النادي الكاتالوني حتى نهاية عقده في 2021 عوضا عن مغادرة الفريق هذا الصيف.

وكان الأرجنتيني (33 عاما) أبلغ النادي في 25 آب/أغسطس الفائت أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات.

وقال بيان صادر عن برشلونة اليوم: "صباح هذا الأربعاء، عاد ميسي، (البرازيلي فيليبي) كوتينيو، (سيرجيو) بوسكيتس، (الهولندي) فرنكي دي يونغ وأنسو فاتي إلى باقي الفريق".

واتخذ ميسي الجمعة الماضي قرار البقاء في برشلونة لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة ضد نادي حياته، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهما إياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجاناً في نهاية الموسم الماضي.

وعاد "البرغوث" إلى التمارين الفردية الاثنين بعدما خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد الأحد الذي جاءت نتيجته سلبية.

وفي حال اجتيازه فحص "كوفيد-19"، قد يشارك ميسي السبت في المباراة الودية ضد خيمناستيك تاراغونا من الدرجة الثالثة.

ورغم أن الموسم الجديد من الدوري الإسباني ينطلق الجمعة، فإن المباراة الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني ستكون في 27 أيلول/سبتمبر ضد فياريال ضمن المرحلة الثالثة، وذلك بعد منح الفرق التي انتهى موسمها متأخراً نتيجة المشاركة القارية فرصة التقاط أنفاسها.