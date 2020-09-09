صحة الاحتلال: 10 وفيات و2355 إصابة جديدة بكورونا

وطن: توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,355 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة صحة الاحتلال ، مساء الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 31,263، بعد تعافي 108,339 (56 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 140,658.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:03 من مساء الأربعاء، بلغ 25,446؛ علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 3,563 إصابة، بعد إجراء 44,542 فحصا.