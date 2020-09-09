الهجوم على المناهج الفلسطينية

كتبت ايناس العيسة : إن الخلافات حول المناهج والكتب المدرسية في العالم ليست بالجديدة، فقد أصدرت عدد من الجماعات اليهودية المتطرفة في الولايات المتحدة عدة نشرات تهاجم المناهج الفلسطينية، وهي الجماعات ذاتها التي هاجمت Harold Ruggs “Man and His Changing World“ في ثلاثينيات القرن الماضي بحجة أنه كتاب يحرض على أمريكا والاشتراكيين. وعلى صعيد الدولة الواحدة، فقد شهدت مقاطعة "Kanawha" في ولاية فرجينيا في منتصف السبعينيات من القرن الماضي جدلاً كبيراً حول الكتب المدرسية بقيادة أولياء الأمور المحافظين وعلماء الدين وعدد من رجال الأعمال، الأمر الذي تسبب بأعمال عنف وبمقاطعة لتلك المدارس.

وبالنظر إلى السياق الخارجي للدول، نجد أن مصادقة وزارة التربية والتعليم اليابانية على كتب التاريخ المدرسية، والتي أشارت بصورة إيجابية لاحتلال كوريا والصين، قد تسبب بحدوث أزمة بين اليابان وتلك البلدان، التي طالبت اليابان بالكشف عن جرائم الحرب اليابانية، من اغتصاب وقتل وغيرها، بل وتقديم التعويضات للضحايا، وتعليم الشعب الحقيقة لضمان عدم تكرار تلك الجرائم.

وبمعزل عن البعد السياسي في الكتب المدرسية، هناك أيضاً صراعات العرق، والجنس، والجماعات الدينية في الدولة نفسها مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والهند وغيرها، وغالباً ما تشكل المناهج والكتب المدرسية منطلقاً للصراعات الأيديولوجية والسياسية بين الدول أو حتى في الدولة الواحدة. أما قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حول المناهج، فلا هي بالمستجدة ولا بالمحدثة، بل هي نتاج حتمي للحالة السياسية المفروضة على أرض الواقع.

وبنظرة تاريخية للمناهج الفلسطينية، تم تأسيس أول مركز للمناهج الفلسطينية، عقب تولي السلطة الفلسطينية نظام التعليم، كنتاج لاتفاقية أوسلو عام 1994، والذي بدأ بمباشرة أعماله الفعلية عام 1995 مع فريق من التربويين والاختصاصيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن كانت المناهج والكتب المدرسية الأردنية هي المعتمدة في الضفة الغربية، والمصرية في قطاع غزة، وتم الخروج بخطة المبادئ الأساسية التي حددت أول منهاج فلسطيني.

ولعل من أبرز بنود خطة المبادئ، التي حرصت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على إعلانها:

١. استناد المنهاج على الحقائق.

٢. تشجيع الطلاب على التفكير والابداع والنقد.

٣. عدم إغفال الفروق الفردية بين الطلاب.

٤. التأكيد على قيم العدالة، والتسامح، والتعددية.

٥. الاهتمام بالتكنولوجيا واستخدام الانترنت.

٦. احترام الآخر.

بدأت المناهج والكتب المدرسية الفلسطينية بصياغة بعيدة عن السياسة، خاصة مع عدم وضوح المرحلة السياسية ولا المنطقة والحدود الجغرافية، إلا أنها اعتمدت في كتبها على الرواية الفلسطينية المعروفة لقيام الكيان الإسرائيلي ووجوده، وذلك خلال المرحلة التاريخية بين الأعوام من 1948 - 1967 وهي ذاتها التي اعتمدت من قبل مؤرخين إسرائيليين وغير إسرائيليين حول العالم، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تلق قبولاً من اليمين المتطرف، بل اعتبرته تحريضاً على العنف، وحاربته على كافة المنابر المحلية والعالمية.

ويشار إلى أن عدداً من الباحثين والتربويين تبنوا فكرة أن المناهج والكتب المدرسية قد أشارت إلى الشعب الإسرائيلي ككيان استعماري تسبب في تهجير وطرد الفلسطينيين من مدنهم وقُراهم، على الرغم من عدم وجود أي إشارة في أي جزء من الكتب المدرسية إلى المذابح والمجازر التي ارتكبتها الكيان، علماً بأن تلك المجازر وثقها عدد من المؤرخين الإسرائيليين.

إن الخطة الأولى والمعلنة للمناهج والكتب المدرسية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤكد أن لفلسطين تاريخ طويل، وتراث عريق، وثقافة ممتدة تربطه بشكل وثيق بالعالم العربي والإسلامي، كما تؤكد أن الفلسطينيين سوف يعملون على بناء علاقات جيدة وطبيعية مع جيرانهم، كما أوضحت بأنهم منهمكون بعملية البناء والتدعيم لوحدة المجتمع المدني وإنشاء الدولة أكثر من انشغالهم بكتابة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في مناهجهم.

ويمكن القول أن دور المفكرين والتربويين والمؤرخين الفلسطينيين، لا بد وأن يتمحور حول التفكير النقدي الذاتي، والعمل المشترك الجاد لإنتاج تاريخ أكثر دقة مستخدمين المعايير العلمية المعتمدة في البحوث التاريخية، وذلك بالاعتماد على التاريخ الشفوي والمواد المؤرشفة للتاريخ الفلسطيني، على الرغم من أن الحقيقة التاريخية مؤكدة من الكثير من العلماء والتربويين بمن فيهم بعض الإسرائيليين والتي تدعم وتعزز الرواية الفلسطينية، ويبقى من الضروري أن يكتب الفلسطينيون تاريخهم، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك سيكتبه لهم اؤلئك الذين ينفون تاريخهم.

وبالنظر إلى المناهج والكتب الفلسطينية للصف الأول والسادس وتحليلها بشكل دقيق، نجد أن النصوص ركزت على طرائق التعليم أكثر من تركيزها على دور المعلم أو المحتوى التعليمي، كما أنها خلت تماماً من الصورة النمطية السلبية لليهود. فيما أغفلت الدور المحوري للأنثى مع التركيز على الذكور. إلا أنه تجدر الإشارة إلى التسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين، الذي بدا جلياً في المناهج والكتب المدرسية، والتي تحث أيضاً على ضرورة احترام الديانات السماوية الثلاث، إذ لا يمكن أن ننظر إلى المحتوى الظاهر ولكن إلى المضمون وما فيه من قيم واتجاهات وأخلاق وأعراف وقوانين تحكم وتنظم الحياة الاجتماعية.

إن الكتب المدرسية ليست الوسيلة الوحيدة للتنشئة الاجتماعية والوطنية والسياسية، ويلفت الانتباه إلى أهمية المنهاج الخفي، فالأطفال يتعلمون من واقع الحياة، من والديهم وأقرانهم، ومن وسائل الإعلام، كما أن دور المعلمين بالغ الأهمية في عملية التنشئة الاجتماعية.

عملت المناهج والكتب الفلسطينية على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح والقيم الديمقراطية، ولكن يبقى السؤال ألا تكون انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض هي النص الأقوى من أي نص في الكتب المدرسية، وكيف يمكن للفلسطينيين كتابة المناهج التي يريدها الإسرائيليون في الوقت الذي تصادر أراضيهم وتهدم منازلهم، ألا يحق لهم فرصة لتعليم المحبة؟.

وإن كانت المناهج والكتب المدرسية تستخدم الطرق الطويلة والصعبة للحديث عن موضوع الحدود، فإن الخرائط التي تتناولها المناهج والكتب الإسرائيلية تظهر "أرض إسرائيل" من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، كما تظهر المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة بينما تطمس وجود المدن والقرى الفلسطينية.

إن الادعاء بأن الكتب الفلسطينية تحرض الطلاب ضد الشعب الإسرائيلي، قبلت على نطاق واسع في الولايات المتحدة ولدى الإسرائيليين، واستندت الادعاءات على ما بثته عدد من المنظمات اليهودية الأمريكية ذات العلاقة بحركة الاستيطان في الضفة الغربية، التي تميزت بالمبالغة، والكذب، إلا أن ذلك تسبب في قطع تمويل تطوير الكتب الفلسطينية من قبل المانحين الغربيين.

والسؤال الذي يواجه المناهج والكتب، يدور حول الكيفية التي يمكن أن تصاغ بها مسألة التاريخ والأرض والقضية برمتها، وكيف يمكن أن تثار الأسئلة وتكتب ثم تقرأ النصوص وتقيم؟