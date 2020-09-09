مصرع سيدة وطفل وإصابة 6 آخرين بحادث سير ذاتي شرق طولكرم

وطن: لقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب 6 اخرون، مساء اليوم إثر حادث سير ذاتي على مفرق بيت ليد شرقي مدينة طولكرم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير ذاتي وقع على مفرق بيت ليد شرق مدينة طولكرم، أدى لوفاة سيدة وعمرها 48 عاما وطفل (3 ايام)، وإصابة 6 منهم أربعة تم تحويلهم لمستشفى الزكاة بطولكرم، و2 منهم وصفت جروحهم بالخطيرة، وتم تحويل السائق المصاب لمستشفى النجاح بنابلس، وإصابة تم تحويلها لمستشفيات الداخل المحتل علما بأن السيدة المتوفية تم تحويلها لمستشفيات الداخل وفي طريقها توفيت وتم تحويلها للمستشفى الحكومي درويش نزال.

وأضاف ارزيقات، أن شرطة طولكرم باشرت بالتحقيق في الحادث.