حسين الشيخ: تمخضت الجامعه العربية ولم تلد شيئا

وطن: هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الجامعة العربية بعد اسقاط المشروع الفلسطيني المقدم لادانة التطبيع الاماراتي الاسرائيلي.

وقال الشيخ عبر تغريدة على موقع تويتر "تمخضت الجامعه العربية ولم تلد شيئا ، اشبعت الجميع في المنطقة والاقليم ادانات الا اسرائيل !!! السقوط المدوي تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح . سقطوا الا فلسطين بقيت كما كانت وستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها . انتصر المال على الكرامة."