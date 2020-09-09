انتصرت فلسطين وسقط العرب في الجامعة العربية

وطن: انتصرت فلسطين وسقط العرب في جامعة الدول العربية، وهم يسقطون مشروعها الرافض للتطبيع الاماراتي الاسرائيلي.

انتصرت فلسطين لعروبتها، وسقط العرب في هرولتهم نحو التطبيع، انتصرت فلسطين لمستقبلها وسقط العرب وهم يمهدون لتطبيع قادم بعد الامارات.

انتصرت فلسطين لقوميتها ولغتها وعروبتها، وسقط العرب في جامعتهم التي اجمعت اليوم على اصرارها على السقوط في وحل التطبيع، والانقياد للمال الذي يبتاع المواقف والقرارات والقادم اعظم.

انتصرت فلسطين، ومجموعة من الدول العربية تسقط المشروع المقدم من قبلها، للجامعة العربية ضد التطبيع الاماراتي الإسرائيلي، والذي تضمن أنه "ليس من شأن الإعلان الثلاثي الانتقاص من الاجماع العربي على القضية الفلسطينية، وليس من شأنه تغيير القرار العربي برفض صفقة القرن، وليس من شأنه أيضاً تغيير الرؤية العربية القائمة على حل الدولتين".

وقالت قناة الميادين اليوم إن "مشروع القرار الفلسطيني، رفض ما تضمنه الإعلان الثلاثي من إشارات ودلالات تنتقص من الثوابت الفلسطينية".

انتصرت فلسطين في الدورة 154 لاجتماع الوزاري العربي برئاستها.

انتصرت فلسطين والعرب يناقشون لمدة 3 ساعات في اجتماعهم اضافة بند مشروع فلسطين ضد التطبيع الامريكي الاسرائيلي الاماراتي، والذي اصرت فلسطين من خلال وزير خارجيتها رياض المالكي على ان يرد في فقرة من فقرات القرار ادانة للخروج من مبادرة السلام العربية، وهو ما احتاجته وطلبته فلسطين من جامعة الدول العربية، وهو الامر الذي رفضته بعض الدول العربية

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن "وزراء الخارجية العرب يسقطون مشروع قرار فلسطيني بإدانة التطبيع مع إسرائيل لغياب التوافق". مضيفاً أن "الجانب الفلسطيني آثر عدم صدور قرار منقوص حول رفض التطبيع مع إسرائيل".