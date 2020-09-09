فيسبوك أطلق تصميماً جديداً.. وهكذا تحصل على أقصى استفادتك منه

وطن: شكل فيسبوك القديم في طريقه إلى النهاية، ليفسح الطريق أمام تصميم فيسبوك الجديد الذي سيصبح شكله الدائم قريباً. وتعمل فيسبوك على تنبيه المستخدمين باختفاء ونهاية التصميم القديم في سبتمبر/أيلول.

وعلى عكس الاختبار الحالي لتصميم "فيسبوك الجديد"، لن تتمكن من العودة إلى التصميم القديم إذا لم يعجبك الجديد. لذا، دعونا نحاول الاعتياد من الآن على تصميم فيسبوك الجديد ونرى كيف يمكننا الاستفادة منه، وفق هذا الموضوع الذي نشرته مدونة Lifehacker الأمريكية.

الشريط الجانبي جديد تماماً

اسدِ نفسك معروفاً ولا تنقر على أيقونة "رؤية المزيد" في الشريط الجانبي الرئيسي على الجانب الأيسر، لأنه سينفجر كاشفاً عن الكثير من الخيارات التي من المرجح ألا تستخدمها مطلقاً.

الشريط الجانبي / Lifehacker

ولكن إذا كنت تحاول العثور على شيءٍ ما كان موجوداً في وقتٍ سابق على فيسبوك ولا تدرِ الآن أين هو، من المرجح أن يكون في مكانٍ ما على هذا الشريط الجانبي، ولاحظ أن الخيارات فيه غير مرتّبة أبجدياً.

مزيج من فيسبوك القديم والجديد

بعض عناصر الشريط الجانبي مرتبطة بأقسام فيسبوك غير مطوَّرة بعد بحيث تلائم تصميم فيسبوك الجديد، بل هي أقرب إلى تصميم فيسبوك القديم.

ولذا، نأمل أن تحدِّث فيسبوك الأقسام المختلفة لتتلاءم مع التصميم الجديد. ومن الممكن بالطبع ألا يحدث ذلك بشكلٍ كامل، لذا توقع ألا تظهر بعض الصفحات بالشكل المتوقع.

فإذا كنت مدير مجموعة على فيسبوك لن تجد فيها الإعدادات التي كنت تستخدمها في السابق.

الآن، تنصح فيسبوك بالعودة إلى التصميم القديم لاستخدام تلك الإعدادات والخصائص؛ لذا نأمل أن تكون حاضرة عندما يصبح استخدام الإصدار الأحدث إلزامياً على الجميع.

الاختصارات هم أصدقاؤك الجدد

من الطرق المفيدة لتجاوز فوضى فيسبوك تأتي الاستفادة من قسم "اختصاراتك – Shortcuts" الجديد، في الجزء السفلي من الشريط الجانبي الأيسر.

كل الروابط التي تراها هنا ستكون مخصَّصة لك بناء على فهم فيسبوك للمجموعات والصفحات والألعاب التي تزورها بشكل أكبر. حرّك الفأرة فوق "اختصاراتك" وانقر على "التحرير"، وسوف تتمكن من تثبيت ما تريده في أعلى القائمة:

ماذا عن الشرط الجانبي الأيمن الخاص بـ"الدردشة"؟

هل تتذكَّر كيف كان بإمكانك من قبل إخفاء الشريط الجانبي الأيمن التي يعرض لك كل أصدقائك المتصلين بفيسبوك الآن والمحادثات الجماعية النشطة؟ أثناء كتابة تلك السطور، لم يعد هذا الخيار متاحاً في تصميم فيسبوك الجديد. سوف يظل الشريط الجانبي الأيمن موجوداً، وفي أعلى الشريط الجانبي الأيمن سوف تظهر إعلانات أيضاً.

أفضل ما يمكنك فعله هو تقليص حجم الفوضى من خلال النقر على أيقونة النقاط الثلاثة على يمين "جهات الاتصال" وإيقاف "عرض جهات الاتصال". وإذا أردت استخدام الوضع "الصامت" تماماً، يمكنك كذلك استخدام خيار "إيقاف الحالة النشطة" لمنع الأشخاص من رؤيتك متصلاً بالإنترنت.

ما هذه الأيقونات الجديدة في شريط التصفح العلوي؟

في تصميم فيسبوك الجديد، سوف ترى الآن شريط التصفح العلوي به خمس أيقونات.

الأولى، والأوضح، تمثّل أحدث الأخبار. وهي الصفحة الافتراضية التي تظهر لك عندما تفتح موقع فيسبوك. والأيقونة الثانية تأخذك إلى قسم "المشاهدة" حيث مقاطع الفيديو. الأيقونة الثالثة تمثل "متجر فيسبوك"، لبيع وشراء المنتجات. والأيقونة الرابعة هي صفحة التصدير لكل مجموعاتك على فيسبوك، والأيقونة الخامسة تمثل ألعاب فيسبوك.

البعض منّا لم يضطر إلى النقر على أيقونة غير أيقونة أحدث الأخبار، ولكن قد يحتاج آخرون إلى الأيقونات الأخرى. إذا كنت مهتماً بأقسام أخرى على فيسبوك، ستجدها في شريط التصفح العلوي.

طريقة أسرع لإنشاء المحتوى

أحد الأمور الجيدة في تصميم فيسبوك الجديد هو أيقونة "+" الضخمة أعلى يمين الشاشة. انقر عليها، وسوف ترى قائمة الاختصارات السريعة التي تستخدمها لإنشاء كل أنواع المحتوى الجديد أو الصفحات أو المجموعات، بما في ذلك قوائم المتجر والفعاليات. ويجعل ذلك كل مهام إنشاء المحتوى الجديد في غاية السهولة.

تشغيل وضع الظلام

الميزة الأخرى الإضافية لتصميم فيسبوك الجديد هي وضع الظلام الجديد، وقد أصبح أكثر وضوحاً وأسهل في الإعداد والاستخدام. انقر على سهم القائمة المنسدلة أعلى يمين صفحة فيسبوك، وسوف ترى الإعداد واضحاً بحيث يمكنك تفعيله.

ماذا عن إعدادات فيسبوك؟

الخبر الجيد هو أنه لم يتغير شيء فعلياً في تصميم إعدادات فيسبوك. على الأقل، تبدو صفحة الإعدادات في كلا إصداري فيسبوك متماثلتين:

لن تصبح هناك أي إعدادات جديدة يمكن استخدامها لتغيير مظهر فيسبوك. ومع ذلك، هناك تحديثٌ صغير مفيد سوف تجده في تصميم فيسبوك الجديد. بالنقر على سهم القائمة المنسدلة أعلى يمين صفحة فيسبوك، والنقر على "الإعدادات والخصوصية" سوف ترى بعض الإختصارات الجديدة:

ويمكنك عادةً استكشاف قسم الخصوصية بانتظام، إذ يمنحك ذلك طريقة بسيطة لتأكيد إعدادات الحماية والخصوصية المختلفة أو تعديلها سريعاً، إذا أردت المزيد من القيود على إمكانية تواصل الآخرين معك عبر هذه المنصة.

قسم اختصارات الخصوصية يأخذك إلى قائمةٍ ممتدة من الخيارات التي ربما لم تلاحظها من قبل في رحلتك خلال إعدادات فيسبوك العامة. ويتضمن ذلك "تفضيلات الإعلانات" المهمة للغاية، والتي تتيح لك تحديد البيانات التي تشاركها المنصة عبر العديد من التطبيقات والخدمات والشركات التي تتعامل مع فيسبوك.

سيكون من المزعج بالنسبة لك أن تمر عبر العديد من الخيارات المختلفة على الشاشة، ولكن في الواقع هذا جزء أساسي من تجربة استخدام فيسبوك.

وأخيراً، من المهم أن تستكشف تفضيلات أحدث الأخبار إذا كنت تريد حداً أدنى من التنظيم لما تراه على منصة فيسبوك. وهناك يمكنك تحديد أولويات ما تراه في صفحة أحدث الأخبار ليكون محتوى أشخاص معينة أو مجموعات معينة، وإلغاء متابعة حسابات فيسبوك المزعجة التي لا يمكنك إلغاء الصداقة معها لسبب أو لآخر.

يمكنك كذلك استخدام خاصية فيسبوك المفضّلة لدى الكثيرين، الاستراحة المؤقتة. وهي بمثابة إلغاء متابعة مؤقت لبعض الأشخاص لمدة 30 يوماً لمنحهم فرصة ثانية وترى إن كانوا سيصبحون أقل إزعاجاً بعدها.

عربي بوست