أمريكا تعلن رسميا خفض قواتها في العراق

وطن:أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أنه سيخفض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف، معطيا صفة رسمية لخطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة.

ولدى الولايات المتحدة حاليا نحو 5200 جندي في العراق نشرتهم لقتال تنظيم الدولة الإسلامية. وقال مسؤولون من تحالف تقوده الولايات المتحدة إن القوات المسلحة العراقية قادرة بدرجة كبيرة الآن على التعامل بنفسها مع فلول التنظيم المتشدد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أثناء زيارة للعراق: “نواصل توسعة برامج دعم قدرات شريكنا لتمكين القوات العراقية بما يسمح لنا بتقليص وجودنا في العراق”.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق.

وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو حزيران التزامهما بخفض القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد في الأشهر المقبلة مع عدم اعتزام واشنطن الإبقاء على قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائم.

وفي عام 2016 دعت حملة ترامب الانتخابية إلى إنهاء “حروب أمريكا التي لا تنتهي” لكن القوات الأمريكية ما زالت موجودة في دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا وإن كانت بأعداد أقل.

وأثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي أكد ترامب وعده مجددا بسحب القوات الأمريكية من العراق.

وجاء اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء العراقي في وقت تشهد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعد أن قالت واشنطن إنها ستسعى لدى الأمم المتحدة لإعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية التي كانت تفرضها على طهران.

وصَوت البرلمان العراقي في وقت سابق هذا العام لصالح سحب القوات الأمريكية وبدأت قوات أمريكية وقوات من دول أخرى أعضاء في التحالف في مغادرة البلاد تدريجيا.