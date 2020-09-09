"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مصر وفيتنام

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية في مصر للحصول على درجة البكالوريوس بتخصصات مختلفة، ومنح للماجستير في فيتنام، وذلك للعام الدراسي 2020-2021.

كما أعلنت الوزارة عن توفر منح لدرجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية والأمن النووي وغيرها مقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للطالبات المسجلات بشكل رسمي في أحد برامج الماجستير في جامعة معترف بها، وذلك ضمن برنامج زمالة ماري كوري.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.