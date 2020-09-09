تجمع مؤسسات المجتمع المدني بنابلس يشدد على أهمية صون الحريات وسيادة واحترام القانون

وطن: أكد تجمع مؤسسات المجتمع المدني بنابلس أن حالة الطواريء تتعلق فقط بالطواريء الصحية و ضرورة الإلتزام بها و بتعليمات السلامة العامة، وأن حرية التعبير و الفعاليات المجتمعية و القانونية حق للمواطنين ضمن إحترام و سيادة القانون.

وأكد التجمع على أن "حرية التعبير واحترام الرأي و الرأي الآخر تنطبق على الجميع حكومة وجماعات وأفرادا، وعليه فحق التعبير عن المواقف يجب أن يبقى مكفولا فيما لا يتعدى على مواقف الآخرين مواجهة أو تعبيرا، و أن المظاهر البوليسية خاصة في الفترة الأخيرة مرفوضة وظهور بعض رجال الأمن باللباس المدني وملاحقاتهم للمتظاهرين يتعارض مع القانون الأساسي و المظهر العام لمجتمعنا".

وأكد التجمع على "استقلال الجهاز القضائي واحترام مكونات القانون من قضاة ومحامين، وأن المجتمع يجب أن تسوده لغة الحوار لكافة مكوناته بعيدا عن التعصب للموقف والتكفير أو المناكفات أو تسجيل المواقف من كافة الأطراف، وضرورة إطلاق حوار مجتمعي شامل دون تعصب أو تشدد".

و دعا التجمع إلى "سيادة لغة الحوار الحضاري و تقبل الآخر و عدم فرض المواقف و صيانة الحريات و التعبير نحو مجتمع متصالح مع نفسه و مبادئه و قيمه، و التأكيد على أن معركة شعبنا هي مع الإحتلال و توابعه، لذلك فصيانة الجبهة الداخلية بالتفاهم و تبادل الأفكار و الحوارات البناءة هو ما يجب أن يسود و يعمم".

وفي النهاية "شدد التجمع على ضرورة صيانة و تطوير أداء مؤسسات البلد بما يخدم الصالح العام ، كما ثمن التوجه لإنهاء الإنقسام و إنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة ما يحاك ضد شعبنا".