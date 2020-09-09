نهج الاتحاد الأوروبي للتعافي الأخضر بعد جائحة كوفيد-19

كتب سفين كوهان فون بورغسدورف : في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع تفشي جائحة كوفيد-19، ويبدأ بالاستعداد تدريجيًا للتعامل مع آثارها على المدى الطويل، ينبغي أن تأخذ الحكومات والمجتمعات لحظة للتفكير بما يمكن أن نتعلمه من هذه الأزمة واستخدام هذه الدروس لبناء مستقبل أفضل.

ولعل الدرس الأول المستفاد، وأثناء حجر أكثر من نصف سكان العالم، هو عمق الترابط المتبادل بين بلداننا ومناطقنا والتعرض الشديد الذي لدينا جميعًا للصدمات الخارجية غير المتوقعة. وعند انتشار الفيروس من قارة إلى قارة بشكل لا يمكن السيطرة عليه، فقد كانت تلك الحكومات التي قبلت المسؤولية عن رفاه مواطنيها ووضعت خطة واضحة للتعامل مع الأزمة هي التي اجتازت المحنة بنجاح. بينما الدرس الثاني هو أن كل من تعددية الأطراف والتضامن العالمي يشكلان حلان فعالان. فقد تضافرت جهود العديد من الحكومات لإقامة آليات للتنسيق وتبادل المعلومات وتقديم المساعدة لأكثر المتضررين و الضعفاء بشكل خاص، منقذة بذلك الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم بشكل فعال. وقد تمثل الدرس الثالث بضرورة قبول العلم والاستجابة له.

وهذا ما يأخذنا إلى تغير المناخ والتدهور البيئي. فقد كان كوفيد-19 مأساة إنسانية على نطاق واسع ليس له مثيل في عام 2020، كما يمكننا توقع تفشيات مشابهة في المستقبل. ولكن العلم يخبرنا أن هذا مجرد تحذير بالمقارنة مع المخاطر الوجودية لحضارتنا المرتبطة بالاحتباس الحراري والتحديات الكوكبية الأخرى في السنوات المقبلة. كما وتوجد أدلة متزايدة على أن تفشي العديد من الأمراض المعدية الجديدة تُحفز بشكل متزايد أو تزداد حدة نتيجة للاحتباس الحراري أو لتدهور النظام البيئي.

تعتبر النظم البيئية الطبيعية الصحية شرطاً أساسياً لاستمرار الازدهار. لذلك فإن تجاهل تغير المناخ –أي إذا فشل المجتمع الدولي في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتزايدة- والتدهور البيئي سيؤديان إلى عواقب كارثية، بما في ذلك جعل أجزاء كبيرة من كوكبنا غير صالحة للسكن في العقود القادمة. وبالمثل، فإن العدد المتزايد من الظواهر الجوية العنيفة سيستمر في تدمير المحاصيل والمنازل والبنية التحتية، والتسبب بحرائق ضخمة في الغابات، والحث على الهجرة الجماعية. وهذا كله يشكل مكونات لعالم مضطرب للغاية.

وإن التصدي للاحتباس الحراري سيكون أصعب من مواجهة أزمة كوفيد-19. فلن يكون هناك لقاح ضد تغير المناخ وآثاره المدمرة. ولا يمكن تسطيح منحنى الانبعاثات إلا باتخاذ إجراءات مناخية جماعية جريئة وشجاعة. والخبر السار أنه يمكننا تسطيح المنحنى، ويمكننا – ويجب علينا – الاستفادة من التعافي الاقتصادي من كوفيد-19 لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر أمناً وتكيُفاً.

وإن الخيارات التي نختارها اليوم ستحدد مستقبل الغد. فعلى مدى العامين المقبلين، ستسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم لإنفاق حوالي 10 تريليون يورو مقترضة من الأجيال المقبلة. حيث يجب أن يخفف هذا الـاستثمار الضخم اللازم لبدء اقتصاداتنا من العبء المُلقى على أكتاف الحكومات لا أن يزيدها عليهم. لذلك علينا أن نتخذ الخطوات الصحيحة من البداية. ولذلك أيضاً، يجب أن تصمم خطط التعافي كفرصة واحدة في كل جيل "لإعادة البناء بشكل أفضل" والاستثمار في اقتصاد القرن الحادي والعشرين، وليس في اقتصاد الكربون البالي من القرن الماضي.

وقد أكدت المفوضية الأوروبية من جديد، إلى جانب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، على الالتزام بالتعافي الأخضر الرقمي المرن، ولذلك قامت بإدراجه في مقترحها لخطة التعافي الخاصة بالاتحاد الأوروبي الصادرة في نهاية مايو/أيار. ومن خلال خطتنا للتعافي، المسماة بالجيل التالي للاتحاد الأوروبي – Next Generation EU و ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة، سيتم الاستفادة من كل يورو مستثمر في إعادة أوروبا إلى مجدها، مع تسريع التحولات الخضراء والرقمية التوأم وبناء مجتمع أكثر عدلاً وتكيفاً. وعلاوة على ذلك، فقد اقترحت المفوضية تخصيص 25% من ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة للاستثمارات المناخية. ومن بعض المجالات التي يمكن أن يؤدي فيها اتخاذ إجراءات قوية إلى تأثيرات كبيرة، على سبيل المثال: الاقتصاد الدائري ، واستعادة النظام البيئي، والبيئة المبنية (التعمير) ، والتنقل (كهربة)، والطاقة (مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف).

وسوف يتمسك الاتحاد الأوروبي بهدفه في أن يكون محايداً مناخياً بحلول عام 2050 - ونحن نتحدى أي شخص أن يسبقنا بالفعل حتى تفوز البشرية جمعاء.

وفي استراتيجيته للتنوع البيولوجي حتى عام 2030، اتخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه التزامات رئيسية بشأن حماية واستعادة أنظمته البيئية. وأكد على جاهزيته لقيادة الجهود الرامية إلى الاتفاق على إطار عمل عالمي جديد وطموح لما بعد عام 2020 في مؤتمر الأطراف الخامس عشر القادم بشأن التنوع البيولوجي.

وإن التضامن العالمي، والتجارة المفتوحة والعادلة، والنظام القائم على القواعد، والتعددية تشكل أموراً حاسمة لتجنب الرجوع إلى الوقود الأحفوري والتعافي المستنفد للموارد، والتي من شأنها أن تضع الناس والكوكب في خطر لا رجعة فيه. ونحث جميع الشركاء الدوليين، في كل مكان وايضا هنا في فلسطين على وضع سياسات واضحة وقوية للتخفيف من انبعاثات الكربون واستراتيجيات التعافي الأخضر. هذا من شأنه أن يعطي مجتمعاتنا إحساسًا بالاتجاه والهدف ، ويوجه المستثمرين والشركات والعمال والمستهلكين نحو الاستدامة.

كما أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمشاركة مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لإيجاد سبل توجيه الاستثمار إلى الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئياً. فنحن جاهزون لتبادل الخبرات، وتمويل المشاريع، وشرح لوائحنا، ومشاركة مبادئنا للتمويل المستدام. لأن العمل بجد من أجل إيجاد طرق جديدة للفوز بهذا التحدي الجماعي والسماح لأطفالنا بالاستمتاع بحياة كريمة آمنة على كوكبنا ليس مثاليًا أو سعيًا ساذجًا. بل إنه يعني الوفاء لقيمنا، والاستماع إلى العلم، وتعزيز اقتصاداتنا، وبناء مستقبل أفضل. وببساطة، ليس هناك حل واقعي بديل للتعافي الأخضر.

* ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس