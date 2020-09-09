الصحة: تسجيل حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة تسجيل حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 767 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5471 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل (مواطن 64 عاما من بني نعيم)، ومحافظة بيت لحم (مواطن 63 عاماً من العبيدية).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (102)، محافظة نابلس (71)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (48)، محافظة رام الله والبيرة (71)، جنين (5)، أريحا والأغوار (33)، طوباس (20)، طولكرم (13)، سلفيت (10)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (48)، مدينة القدس (140).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة رام الله والبيرة (270)، محافظة طولكرم (8)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة أريحا والأغوار (23)، محافظة الخليل (327)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (80)، قطاع غزة (25).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 27 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص