كهرباء القدس: وقف برنامج الفاتورة والشحن حتى صباح الجمعة بسبب الصيانة

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أنها ستوقف كافة عملية دفع الفواتير والشحن الخارجي والداخلي الساعة التاسعة صباحا من مساء يوم غد الخميس وحتى الساعة 11:00 من صباح يوم الجمعة، وذلك في كافة مكاتب وفروع الشركة ومراكز الشحن الداخلية والخارجية، ومراكز الدفع المنتشرة في جميع مناطق الامتياز، إضافة إلى "الوكلاء"، والتطبيق الالكتروني، بسبب أعمال الصيانة، وتحديث البرامج والأنظمة.

واعتذرت الشركة من جميع مشتركيها بسبب هذا الإجراء، الذي يهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة على كافة الأجهزة، وتحديث كافة البرامج والأنظمة المتعلقة بعمليات الشحن ودفع الفواتير، بما فيها التطبيق الالكتروني.

وأهابت الشركة في بيان، كافة مشتركيها بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وشحن عداداتهم قبل الساعة التاسعة من مساء يوم غد، كونهم لن يتمكنوا من القيام بأي عملية شحن في جميع فروع ومكاتب الشركة.