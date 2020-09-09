الحملة العالمية للتعليم: خطة "الضم" تهدد الحق في التعليم والهوية واحترام التنوع

رام الله-وطن: أصدرت الحملة العالمية للتعليم بيانا بمناسبة اليوم الدولي الأول لحماية التعليم من الهجمات، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 74/275 المؤرخ 12 مايو 2020 ، اذ اكدت الحملة العالمية للتعليم (GCE) على أهمية التعليم باعتباره حقًا من حقوق الإنسان المنقذة للحياة. الأساس لبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود.

وأضافت الحملة، في البيان الذي وصل وطن نسخة عنه، أنه وفقاً للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA) ، وقع أكثر من 11000 هجوم على المدارس والطلاب والمعلمين بين عامي 2015 و 2019 ، مما أضر بحوالي 21000 طالب ومعلم في 70 دولة على الأقل.

كما ذكرت انه لا يزال استخدام المدارس لأغراض عسكرية ، وتجنيد الأطفال ، وقتل المعلمين ، وخاصة الإناث ، والاعتداءات الجنسية التي ترتكبها القوات المسلحة ضد الفتيات في الطريق إلى المدرسة أو منها ، جرائم سائدة.

واكدت الحملة على الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ينصان بوضوح على أن الدول والمجتمع الدولي مسؤولان عن ضمان الحق في التعليم في سياقات الطوارئ ، لم يتم عمل الكثير للقيام بذلك. تتجلى الثغرات في تأمين التعليم في سياقات الكوارث والنزوح والنزاع ليس فقط في المراحل الأولى من حالة الطوارئ ولكن أيضًا في تقديم المساعدة الإنسانية وفي بناء السلام وإعادة الإعمار.

وفي هذا اليوم أعربت الحملة العالمية للتعليم عن قلقها البالغ إزاء استمرار الهجمات على الطلاب والمعلمين والمرافق التعليمية التي ترتكبها القوات المسلحة. إن تجنيد الأطفال واليافعين ممارسة حقيرة يجب أن تنتهي الآن! على الرغم من التقدم المحرز في بعض حوارات السلام ، فإننا نلاحظ بقلق بالغ أن الحق في التعليم لا يزال غير محترم ولا مضمون بشكل فعال في عمليات بناء السلام وغالبًا ما يتم استبعاده من أجندة التزامات الأطراف المتنازعة.

وفي هذا السياق اشارت الحملة الى اظهار الصراعات التاريخية الأخرى المرتبطة بالعنف المستمر ، مثل احتلال الأراضي في فلسطين ، للأسف ، أن الضم يمثل تهديدًا ، ويهدد تأكيد الهوية واحترام التنوع الذي يكمن في جوهر التعليم.

كما أوضحت الحملة أن البلدان المتأثرة بالنزاع تمثل 20٪ فقط من الأطفال في سن الدراسة الابتدائية في العالم ، ولكنها تمثل 50٪ من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم. لم يعد من الممكن تجاهل هذه البيانات المذهلة! يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام أخلاقي بحماية الأطفال الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في مجتمعات ممزقة بالصراعات وهم الضحايا الرئيسيون للعنف تدعو الحملة العالمية للتعليم جميع الدول إلى المصادقة الفورية على إعلان المدارس الآمنة وتدعو الحكومات إلى العمل معًا لمنع الهجمات ضد المدارس والطلاب والمعلمين وإدانتها بشدة وكذلك استخدام أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك التجنيد.