"سيداو" وما وراءها

كتب: المحامي بهاء الدين السعدي



ليس المقصود أبداً من اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تفرض على الشعوب بقوة السلاح، بل بالعكس تماماً فإن جل مقاصدها يتمحور حول حمايةلحقوق الإنسان للعيش بكرامة وحرية في مجتمعه دون تمييز. كما أن هذه الاتفاقيات التي تبنتها الأمم المتحدة تركز أكثر على حماية الفرد في التعبير عن رأيه دون خوف من الانتقام أو العقوبة. وهي تهدف بالأساس إلى إلزام الدول المصادقة أو المنضمة إليها على تنفيذها على الصعيد الوطني، لكنها في المقابل لم يقصد منها أبداً إلزام الشعوب بتبنيها نهجاً يخالف مقاصدهم الدينية أو الفكرية أو المجتمعية مهما اتفقنا أو اختلفنا معها. ولذا فقد أكدت الأمم المتحدة منذ البداية على ضرورة مشاركة أشخاص من مختلف المشارب والثقافات في صياغة تلك الاتفاقيات بهدف أن تكون نصوصها متوائمة إلى أقصى ما يمكن بلوغه مع مختلف الثقافات والأديان. لكنها أدركت جازمة منذ البداية استحالة توافق نصوصها مع كل تلك الخلفيات الثقافية والدينية والاجتماعية المختلفة على مستوى العالم أجمع.

ولمواجهة هذا التحدي، اتخذت الأمم المتحدة اجراءين هامين لتحقيق أكبر اجماع ممكن على هذه الاتفاقيات؛ وقد تمثل الإجراء الأول في إتاحة المجال للدول بوضع تحفظات على مواد معينة في الاتفاقية اذا ارتأت أنها تتعارض مع الموروث الديني أو الثقافي في البلد أو لأي سبب آخر. ولذا أكدت لجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 24 أن التحفظات قد تؤدي وظيفة مفيدة لتمكين الدول من تكييف عناصر معينة في قوانينها مع الحقوق الأصيلة لكل شخص. فالتحفظ بحد ذاته ليس عيباً أو مداناً، وتبقى الدول لها حرية كبيرة في التحفظ على أي مادة في الاتفاقية. لكن يبقى يحكمها في ذلك دوماً اختبار الفقرة (ج) من المادة 19 من اتفاقية فينا التي تشترط ألا يكون هذا التحفظ منافياً لموضوع المعاهدة وغرضها. وفيما تمثل الإجراء الثاني بأنها فرضت التزاماً على الدول الأطراف واضحاً وصريحاً في نصوص تلك الاتفاقيات للقيام بتوعية مجتمعية لتعريف مختلف شرائح المجتمع الرسمية وغير الرسمية بأهداف ومقاصد هذه الاتفاقيات أولاً، ولتكوين شكلاً من أنواع التوافق الاجتماعي على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات بما يعزز من حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

حتى الآن انضمت فلسطين إلى 189 دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وهي ثاني أعلى اتفاقية من حيث المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد اتفاقية حقوق الطفل (196 دولة)، وفيما عدا الصومال والسودان، انضمت معظم الدول العربية إلى هذه الاتفاقية. لكن بقيت فلسطين هي الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى هذه الاتفاقية دون تحفظ يذكر على أي من موادها. وكانت هذه خطوة جريئة من دولة فلسطين لاقت ترحيبا دولياً وأرادت من خلالها إيصال رسالة للعالم أجمع بأن دولة فلسطين القابعة تحت الإحتلال لن تتوانى في تطبيق حقوق الإنسان إلى أقصى حد يمكن بلوغه. لكن في المقابل فإن اتخاذ هذه الخطوة في ظل الموروث الثقافي والاجتماعي والديني والسلطة الأبوية السائدة في فلسطين، شأنها شأن بقية الدول العربية، كان يستدعي التحرك الفوري لوضع برامج توعية للمجتمع لتعريف المجتمع أكثر حول أهداف سيداو ومقاصدها، وأيضا لخلق حالة من النقاش المنفتح والتوافق المجتمعي حول بنود الاتفاقية. خاصة في ظل انضمام الغالبية القصوى من دول العالم إلى هذه الاتفاقية ادراكاً منهم إلى أهمية هذه الاتفاقية في النهوض بواقع المرأة في مجتمعاتهم الأمر الذي ينعكس ايجابياً على جميع أفراد المجتمع. فالمتمعن لبنود الاتفاقية يرى بوضوح أنها وضعت قيودا صارمة تهدف إلى إنهاء الإتجار بالنساء واستغلالهم الجنسي والتمييز ضدهم على مختلف الأصعدة خصوصاً ما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة، وتشجيع مشاركتها السياسية في صنع القرار وتمثيل مجتمعاتها، وكلها قيم سامية لم يكن صعباً تحقيق توافق اجتماعي عليها في مختلف دول العالم.

لكن خلال أكثر من ست سنوات من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية سيداو دون تحفظات، يبدو جلياً من الأحداث السابقة والتي حدثت مؤخرا في فلسطين بأن الحكومة الفلسطينية لم تفلح في تغيير الوعي المجتمعي حول مقاصد سيداو، ورسخت مع الأسف صورة نمطية سلبية حول هذه الاتفاقية في نظر الكثيرين من أفراد المجتمع لا تعدو عن كونها اسقاطاً مشيناً للقيم والإخلاق قادماً من الغرب. فلماذا كل هذا السخط على سيداو؟ ولماذا قبلت بقية الشعوب العربية والاسلامية مصادقة دولهم على اتفاقية سيداو ورفضها جمع كبير من المجتمع الفلسطيني؟ وما هي أكثر المواد في الاتفاقية التي أثارت تحفظات الدول والشعوب الإسلامية؟

الملاحظ أن بعض الدول العربية وضعت تحفظاً عاماً يفيد بانطباق هذه الاتفاقية بما لا يتنافى مع مقاصد وأحكام الشريعة الإسلامية. عدا ذلك كانت تحفظات الدول العربية مقتصرة حول الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وحول الفقره الرابعة من المادة (15) والتي تمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، وأخيراً حول الفقرة الأولى من المادة (16) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل فيما يتصل بأحكام الزواج. وقد عللت بعض الدول كالكويت أسباب تحفظها على المادة 16 فيما يتعلق بالفقرة التي تعطي نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم كونها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وبقيت هذه التحفظات لدى الدول العربية قائمة إلى الآن فيما عدا تونس التي سحبت تحفظاتها المذكورة عام 2014 لتعلن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع المجالات وذلك بعد حوالي ثلاثة عقود من تاريخ انضمامها إلى الاتفاقية المذكورة.

وفي ظل الحراك المجتمعي المناهض لاتفاقية سيداو في فلسطين، يتسائل البعض هل بإمكان دولة فلسطين اتخاذ إجراء قانوني على الصعيد الدولي تجاه تحقيق نوع من التوازن بين التزامها القانوني بموجب اتفاقية سيداو وبين القبول المجتمعي والحر