87 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة في أوساط العائدين من الخارج.

ولفتت إلى أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ 1587 عينة تم سحبها خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ آذار الماضي 1356 إصابة، منهم 1233 حالة نشطة (1228 من الداخل و5 من العائدين)، و114 متعافين، و9 وفيات (8 من داخل غزة وحالة تاسعة من العائدين من الخارج).

وقالت، إن غرفة عمليات الطوارئ لا تزال تقيم الحالة الوبائية في قطاع غزة أولا باول وتضع الاجراءات المناسبة.

وأضافت: "إن تباين عدد الإصابات بين المناطق يؤكد أن وعي وإدراك المواطنين بمخاطر الوباء ركيزة أساسية لكسر حلقات التفشي".

وطالبت المواطنين في هذه المرحلة الحساسة هي المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات، مؤكدةً المحافظة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة بتشديد اجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وأكدت على عدم التراخي أو الاستهتار بالاجراءات الوقائية لحظة واحدة فالكل مسؤول عن سلامته وسلامة من حوله. كما جاء في بيانها.