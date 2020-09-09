الخليل: إخطارات بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم

وطن: أخطرت قوات الاحتلال بهدم أربعة منازل في بلدتي بني نعيم، والرماضين، في محافظة الخليل، اليوم الاربعاء.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وصورت وأخذت مقاسات منزل الشهيد محمد طرايرة، وأخطرت بهدمه.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرماضين جنوب الخليل، وأخطرت المواطنين: سمير حسين مليحات، وسامي أبو الحسن، وشكري ابراهيم مليحات، بهدم منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال، فجرت في الخامس عشر من آب عام 2016، الجدران الداخلية للطابق الأول في منزل الشهيد الطرايرة.