وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

العملات مقابل الشيكل

09.09.2020 07:33 AM
العملات مقابل الشيكل

وطن: جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح الأربعاء، كما يلي:

دولار 3.39

دينار 4.78

يورو 3.99

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير