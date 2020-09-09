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إقتصاد وأعمال
الاتحاد الأوروبي: سياسة الهدم والاستيطان الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي
الخليل: إخطارات بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم
الاحتلال يداهم عدة منازل في بيت لحم
تشاد تنفي نيتها فتح سفارة بالقدس المحتلة
حالة الطقس: أجواء جافة وشديدة الحرارة
اغلاق 6 مناطق في القدس وتسجيل 140 اصابة جديدة بكورونا في صفوف المقدسيين
انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في بلدة نوبا والمواطنون يناشدون عبر وطن لحل المشكلة
العملات مقابل الشيكل
70 % من المستفيدين من خدمات صندوق النفقة هم اطفال.. والصندوق يمكن النساء اقتصادياً ويجري العمل للتوعية به اكثر في المناطق المهمشة
بالفيديو | هـنـيـة: أقمنا في سوريا 10 سنوات ووجدنا منها كل الدعم، رئاسة وحكومة وشعباً
نقابة المحامين تقرر تعليق العمل غدا أمام المحاكم احتجاجا على أحداث أمس أمام مجمع محاكم رام الله
ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ "كورونا" في سجن عوفر اليوم إلى 12
سلطة النقد لوطن: البنوك لن تنهار رغم تراجع أرباحها.. وجمعية البنوك: أقرضنا الحكومة الحد الأقصى ولا نعرف كم سنصمد!
الانتخابات حق معطل ينتظر التنفيذ الآن، وغيابها مأساة على القضية الفلسطينية
برنامج "رأي عام": غياب الدعم الحكومة للمزارعين وأثره في غياب السيادة الوطنية على الغذاء
العملات مقابل الشيكل
09.09.2020
07:33 AM
وطن
: جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح الأربعاء، كما يلي:
دولار 3.39
دينار 4.78
يورو 3.99
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