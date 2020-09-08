تخفيف جديد على إجراءات حظر التجوال في محافظات قطاع غزة

وطن: قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الليلة، تخفيف إجراءات حظر التجوال في غالبية محافظات قطاع غزة.

وأكدت الداخلية، أن القرار جاء في ضوء التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع.

وأشارت إلى استمرار إغلاق محافظة شمال قطاع غزة بشكل كامل دون أي تغيير على الإجراءات السابقة، بسبب استمرار ارتفاع الإصابات فيها.

وأوضحت أن تخفيفًا في إجراءات حظر التجوال سيسري في محافظة غزة، باستثناء مناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، التفاح والدرج، الجديدة والجزء الشمالي من التركمان بحي الشجاعية.

ونبهت إلى تخفيف إجراءات حظر التجوال في المحافظة الوسطى، باستثناء بؤرة تقع في مخيم المغازي.

وشددت الداخلية على استمرار تخفيف إجراءات حظر التجوال في محافظتي خانيونس ورفح، مع إبقاء الإجراءات في المناطق المغلقة بالمحافظتين كما هي دون تغيير.

وقالت إنه يمنع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وذكرت أن تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وستوقف الأجهزة الشرطية والأمنية المخالفين لإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.

ونبهت الداخلية إلى استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات وفق ما أُعلن سابقاً.

وأشارت إلى استمرار حركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.

ونوهت إلى أنه سيسمح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام، مع استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها.

وأكدت استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.