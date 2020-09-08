صور | الاحتلال يجبر المقدسي حامد حماد على هدم منزله المطل على المسجد الأقصى

وطن: واصل المواطن حامد حماد، هدم منزله في القدس القديمة ذاتيا، بقرار من بلدية الاحتلال، تفاديا لدفع غرامات ومخالفات مالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها منذ أشهر في ظل الكورونا.

وأوضح حامد حماد انه اضطر لهدم شقته السكنية "الطابق الرابع" من البناية، والتي يعيشها فيها نجليه ومساحته 80 مترا مربعا، فيما يزال الطابق الثالث من البناية مهدد بالهدم في حال عدم ترخيصه خلال عام ونصف "كما أصدرت المحكمة القرار قبل يومين".

وأضاف حماد انه قام ببناء طابقين "الثالث والرابع" عام 1998، وحينها فرضت عليه مخالفة بناء "الأولى قيمتها 87 ألف شيكل" والمخالفة الثانية "20 ألف شيكل".

(مركز سلوان)