اغلاق 6 مناطق في القدس وتسجيل 140 اصابة جديدة بكورونا في صفوف المقدسيين

وطن: افاد الدكتور علي الجبريني ( عضو وحدة مكافحة كورونا القدس ) ان ست مناطق في مدينة القدس صنفت ضمن الدائرة الحمراء خضعت لقرار الحظر الليلي من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة اسبوع وذلك في محاولة لتقليص عدد الاصابات بفيروس كورونا المتفشي بالمدينة.

وهذه المناطق هي : كفر عقب ، بيت حنينا ، الطور ( الصوانة ) ، العيسوية ، مخيم شعفاط ، وعناتا .

واضاف الجبريني ان الدراسة سيتم تعطيلها في المناطق الحمراء مع السماح فقط للمعلمين بالدخول اليها لتقديم الدروس عن بعد في حين تنتظم العملية الدراسية كالمعتاد في باقي مناطق واحياء المدينة .

وتمنى الطبيب المقدسي الجبريني على المواطنين الالتزام بالإجراءات المتخذة حرصا على السلامة والوقاية .

وبخصوص الاصابات قال ان المدينة شهدت اليوم ١٤٠ اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الاصابات النشطة منذ بداية انتشار الفيروس الى ١٧٤٣ اصابة مع تسجيل ٨٠ حالة شفاء وتعاف .

وختم الجبريني مؤكدا ان الرهان على وعي المواطنين المقدسيين سيتواصل. مطالبا بإجراء الفحوصات واتباع التعليمات الصحية باستمرار وعدم الاستهانة بالفيروس والالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات ومواظبة التعقيم والنظافة الشخصية.