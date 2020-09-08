وفيات "كورونا" في أمريكا تصل إلى 188688

وطن: قالت المراكز الأمریكیة لمكافحة الأمراض والوقایة منھا، الیوم الثلاثاء، إن عدد الوفیات بسبب فیروس كورونا المستجد زاد 175 لیصل إلى 188688 في حین بلغ إجمالي الإصابات ستة ملایین و287362 ،بزیادة 26146 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصیلتھا الجدیدة لحالات الإصابة بمرض كوفید-19 الذي یسببھ فیروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقیت شرق الولایات المتحدة في السابع من سبتمبر أیلول، وذلك بالمقارنة مع تقریرھا الصادر قبل ھذا التاریخ بیوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمریكیة بالضرورة البیانات التي تصدرھا كل ولایة على حدة.

المصدر: (رويترز)