"الخارجية": ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا إلى 5912 ولا وفيات جديدة

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا" إلى 5912 إصابة، فيما لم تسجل وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي، أما حالات التعافي فبلغت 2010 حالات.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: واشنطن، وأوهايو، ودالاس، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3572 إصابة، في حين لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.