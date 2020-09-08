التجمع الديمقراطي للمحامين يدعو لاستقلال القضاء وإعادة الاعتبار له

وطن: أدان التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية، قيام الأجهزة الأمنية بمنع القضاة من حضور جلسة النظر في الطعونات المقدمة منهم على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وقال التجمع في بيان لها، مساء الثلاثاء، إنه "تابع التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يوم أمس الإثنين 7 سبتمبر 2020 ، عدد من القضاة والمحامين، من عقد مؤتمر صحفي، ووقفة، تطالب بـ "استقلال القضاء الفلسطيني"، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة".

هذا ويذكر ان الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي الذي دعا إليه عدد من القضاة المُحالين إلى الانتداب خارج الوظيفة القضائية، جاءت بالتزامن مع جلسة النظر في طعونات كانوا قد تقدموا بها على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مما أدى إلى قيام قوات الأمن الفلسطيني بوضع حواجز عسكرية، ومنع القضاة من الوصول إلى مبنى مجمع المحاكم لحضور الجلسة في صورة مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية للمحاكمات، وفق ما قال التجمع في بيانه.

واعتبر التجمع الديمقراطي للمحامين قيام الأجهزة الأمنية بمثل هذا التصرف من إغلاق لمحيط مجمع المحاكم ومنع القضاة ومحاميهم والمتقاضين من دخول المحكمة يمثل انتهاكاً واضحا لعدد من المبادئ الدستورية ومنها حق المواطنين في التقاضي وعلانية جلسات المحكمة، ولا سيما نصوص المواد (97 / 98 / 99 / 100) من القانون الأساسي وتعديلاته والتي تؤكد على ان السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

وأكد التجمع الديمقراطي رفضه لهذه التصرفات من قبل الأجهزة الأمنية، بما يمثله من استمرار لمسلسل المساس بالسلطة القضائية وفرض الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية في غياب السلطة التشريعية صاحبة الرقابة على السلطة التنفيذية.

ورأى التجمع بأنه لا يمكن للسلطة القضائية أن تؤدي دورها الفاعل في المجتمع ، دون تمتعها بالاستقلال الكافي.

وطالب الرئيس بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي .

كما طالب باستقلال حقيقي للقضاء وعدم التدخل في شؤون القضاء إلا وفقاً للقانون، وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية.

ودعا إلى العمل على توحيد السلطة القضائية في الضفة وغزة وتحييدها عن النزاع والاستقطاب والانقسام.

وطالب السلطة الفلسطينية وحماس بالعمل على تفعيل دور السلطة التشريعية وتحييده عن الخلافات وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية.

وشدد على ضرورة أن يقوم المجلس الانتقالي ودون تأخير بتسليم مجلس قضاء أعلى دائم، يجري تشكيله وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 .