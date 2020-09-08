مستوطنون يهاجمون عمال بناء شمال نابلس

رام الله- وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عمال بناء على مدخل قرية برقة شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين تسللوا من اراضي مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا عمال بناء بالحجارة واطلقوا الرصاص بشكل عشوائي بالقرب من مدخل قرية برقة، وأن الأهالي تصدوا لهم، الأمر الذي ادى الى اندلاع مواجهات في المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ريف نابلس خاصة، واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم.