الاردن: 103 إصابات بكورونا في أعلى حصيلة يومية

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني د.سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 99 حالة محلية، في أعلى حصيلة منذ بدء الجائحة، وليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2581.

كما وأعلن عن تسجيل حالتيّ وفاة أمس واليوم.

وتوزعت الحالات المحلية على النحو التالي، 57 في عمّان، 25 في الكرك، 5 في البلقاء، 2 في إربد، 7 في الزرقاء، و3 في جرش.

وأشار جابر إلى تسجيل 68 حالة شفاء هذا اليوم، وإجراء 12104 فحوصات، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات إلى 915469 فحصاً.