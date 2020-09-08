مجموعة الاتصالات الفلسطينية تدعم برنامج فاوندر انستيتيوت في فلسطين

رام الله- وطن: دعمت مجموعة الاتصالات الفلسطينية برنامج فاوندر انستيتيوت Founder Institute في فلسطين والمُنفذ من قِبل شركة يوميك uMake، وبموجب الاتفاقية التي جرت مراسم التوقيع عليها في مركز مجموعة الاتصالات للإبداع " فكرة"، بحضور داوود غنام المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة uMake، وليث قسيس مدير مركز مجموعة الاتصالات للإبداع "فكرة"، فإن المجموعة تساهم بتقديم الدعم للبرنامج، وللسنة الثانية على التوالي.

ونشأ برنامج فاوندر انستيتيوت "في بالو ألتو، كاليفورنيا منذ عام 2009" لدعم الرياديين كحاضنة أعمال أمريكية، وتدريب رواد الأعمال، وبرنامج إطلاق بدء التشغيل للشركات التكنولوجية الناشئة، وبالرغم من وجود البرنامج في الاساس في وادي السيليكون في الولايات المتحدة الامريكية، إلا أن فاوندر انستيتيوت لها فروع اليوم في أكثر من 180 مدينة في 65 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وتحدث داود غنام المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة uMake والمنفذ لبرنامج فاوندر انستيتيوت في دولة فلسطين قائلاً "فاوندر استيتيوت يهدف إلى دعم الشركات الناشئة في فلسطين وتأهيلها لتأسيس أعمالها بالسرعة القصوى من خلال برنامج عملي مكثف بحيث يتم تشبيك الشركات الناشئة في فلسطين مع شبكة محلية ودولية من الخبراء والمرشدين للاستفادة من خبراتهم، وسيتم تقديم البرنامج هذه السنة عبر الانترنت مما سيتيح لكل الشركات والرياديين في مدنية القدس ومحافظات الضفة الغربية وغزة وفلسطين الداخل الاستفادة من منه".

وأعرب ليث قسيس مدير مركز مجموعة الاتصالات للإبداع "فكرة" عن سعادته بدعم البرنامج والمنفذ من قبل شركة uMake الناشئة، مشيراً الى أهمية الاستثمار في الشركات الريادية التي لديها أفكار تكنولوجية حديثة ذات جدوى تجارية، بما يتناسب مع حجم التطور الهائل في قطاع التكنولوجيا ويتواكب مع احتياجات السوق، مؤكداً على ان الهدف الرئيسي من انشاء مركز مجموعة الاتصالات "فكرة" هو المساهمة في توفير الفرص للشركات الريادية والناشئة في فلسطين، ودعمها لتحقيق أهدافها في تجنيد الاستثمارات والنجاح في الوصول الى سوق العمل المحلي او العالمي لتسويق أفكارها التكنولوجية.

والجدير بالذكر، ان مركز مجموعة الاتصالات الفلسطينية للإبداع "فكرة" هو مقصد للرياديين والمهنيين الموهوبين والمستعدين لتطوير ريادة الأعمال التكنولوجية في فلسطين، لتحفيزهم على قيادة العملية الريادية وسير العمليات، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر من اختبار أفكارهم ومنتجاتهم الأولية وتطويرها ونشرها، حيث يفتح "فكرة" أبوابه لأصحاب المشاريع الناشئة وأفكارهم ليوفّر لهم مساحة للعمل المشترك مجهزة بأحدث التقنيات، ويساعد في تمكينهم من خلال تقديم الإرشاد والجلسات التدريبية، وربطهم بشبكة واسعة من الخبراء في جميع المجالات، وفي بعض الحالات يوفر الدعم المالي مقابل حصة في أسهم الشركة الناشئة بصفتها أول شركة استثمارية تابعة للقطاع الخاص في فلسطين.