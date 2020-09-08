مكتب حقوق الإنسان الأممي ينتقد طريقة محاكمة "قتلة خاشقجي" ويطالب بأحكام تتناسب مع الجريمة

وطن: انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، طريقة محاكمة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إنها افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة.

وقال المتحدّث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المحاكمة "لم تكن فيها شفافية ... ويجب محاكمة المسؤولين عن الجريمة وإصدار أحكام تتناسب مع الجريمة".

بدورها اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، في تصريح، أن أحكام السلطات السعودية في قضية خاشقجي، "بلا شرعية قانونية أو أخلاقية".

وقالت إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن "تنشر الاستخبارات الأمريكية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن اغتيال خاشقجي".

وأثارت المحاكمة التي أجرتها السعودية للمتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول انتقادات دولية ومن منظمات حقوقية عالمية، خاصة بعد إعلان السلطات السعودية أمس الاثنين الأحكام في هذه القضية، التي تضمنت عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

المصدر: روسيا اليوم