ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ "كورونا" في سجن عوفر اليوم إلى 12

وطن: اكد نادي الأسير أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في سجن "عوفر" ارتفع إلى 12 إصابة لهذا اليوم، وذلك بعد تسجيل خمسة إصابات جديدة في قسم (14) ما يسمى بقسم "المعبار" وهو القسم الذي تتركز فيه نسبة الإصابات.

علماً انه ومنذ انتشار الوباء حتى اليوم سُجلت (29) إصابة بين صفوف الأسرى، بينهم أسيران محرران اُكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

واعتبر نادي الأسير أن استمرار الإعلان عن مزيد من الإصابات بين صفوف الأسرى، انذار خطير، يحتم علينا بذل كافة الجهود اللازمة بما فيه المؤسسات الدولية الحقوقية والصليب الأحمر بالتدخل لوجود لجنة طبية محايدة تشرف على عينات الأسرى ونتائجها، وتطلع على حقيقة الإجراءات الوقائية داخل الأقسام التي يحتجز فيها الأسرى.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة سجون الاحتلال تحاول تضليل الرأي العام والمؤسسات الحقوقية، باخفاء الحصيلة الحقيقية لأعداد الأسرى المصابين بالفيروس، خاصة ان روايتها حول الوباء ما تزال محصورة حتى الآن لديها.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما المرضى منهم وكبار السن الذين يواجهون خطراً مضاعفا مع استمرار انتشار الوباء.

علماً أنه ومنذ انتشار الوباء فرضت إدارة السجون عزلا مضاعفاً على الأسرى، واستخدمت الوباء كأداة قمع وتنكيل.

يُشار إلى أن أعداد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير/ة.