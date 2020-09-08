مع بدء العام الدراسي والتعلم عن بعد.. كيف تحمي طفلك عند استخدام الإنترنت؟

مع بدء العام الدراسي والتعلم عن بعد.. كيف تحمي طفلك عند استخدام الإنترنت؟
وطن: قال سامي الشيخ خبير أمن المعلومات في شركة ساي ستاك ان أبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الانترنت هي سرقة الحسابات او الإحتيال المالي الذي يحدث بشكل كبير عبر الألعاب مثل الببجي والفورت نايت، بالإضافة إلى التنمر الإلكتروني الموجود بكثرة في الآونة الأخيرة، إضافة الى المواد التي يتم نشرها على الانترنت ويشاهدها الأطفال ومخاطر عديدة .
وأضاف الشيخ خلال مقابلة هاتفية ان المشكلة اليوم هي ان الأطفال أصبحوا يتفوقون على الآباء بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا لذلك من الضروري ان يكون هناك رقابة أهلية من خلال تطبيقات تعمل بنظام الجهاز الرئيسي والأجهزة الثانوية، وبهذه الطريقة يمكن السيطرة بشكل أكبر وتتيح مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال ومنع الوصول الى محتويات معينة او عملية شراء معينة او بعض تطبيقات. واشار الى ان هناك تطبيقات مجانية وأخرى مدفوعة ولكنها جميعا جيدة ويمكن استخدامها من قبل الأباء والأمهات.
من جانب آخر قال الشيخ انه في عالم أمن المعلومات لا يوجد شيء اسمه سيطرة بنسبة 100% ودائما ما يحاول الأبناء تجاوز عمليات الراقبة التي يفرضها الأهل، وهنا أشار الى ضرورة التفاهم والحوار ما بين الأهل والأبناء ومحاولة شرح المخاطر الموجودة في الشبكة العنكبوتية.
وعن نظام التعلم عن بعد والذي تفرضه وزارة التربية والتعليم في ظل جائحة كورونا قال الشيخ أن هذا يعني تواجد الطفل لساعات أطول على الإنترنت ومستوى التركيز على الأجهزة الإلكترونية سيكون أكبر وهنا يكمن دور الأباء والأمهات من خلال توعية ذاتهم أولاً فيما يتعلق بالمخاطر ومن ثم توعية الأبناء، وشدد على ضرورة الإنتباه على الروابط التي تُرسل إلى الأطفال ومحاولة الأهل التأكد من ان هذه الروابط مصدرها المدرسة، وذلك لمنع إختراق الأجهزة من خلال الروابط الخبيثة.
وفي سياق متصل أوضح الشيخ أن مواقع التواصل الإجتماعي عالم واسع وتعتبر خليط من كل ثقافات العالم، وهذا يعني ان ما هو مناسب لطفل يعيش في أوروبا يختلف عن ما هو مناسب لطفل يعيش في فلسطين وكذلك الأمر بالنسبة للمراهقين، وهناك الكثير من الفيديوهات التي يتم تداولها عبر هذه المواقع محتواها لا يناسب الأطفال وأبسطها العنف، وشدد على عدم آهلية الأطفال ما دون عمر 12 عاما لإمتلاك حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي.
أما فيما يتعلق باليوتيوب فأشار بأن هناك طريقة من خلال البريد الإلكتروني لوضع خاصية تسمى “Youtube kids” وهو ما يمكن استخدامه للأطفال بالإضافة الى خاصية التحكم من قبل الأهالي وهي متاحة لإلغاء ظهور أي محتوى غير ملائم.
المصدر: PNN
مباشر: حلقة جديدة من برنامج صباحنا غير وفقراتنا لهذا اليوم: الدعوة لتبني ميثاق شرف للإعلاميين والصحفيين العرب لمواجهة التطبيع سلامة الأطفال على الإنترنتPosted by Pnn Live on Tuesday, September 8, 2020