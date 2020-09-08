مع بدء العام الدراسي والتعلم عن بعد.. كيف تحمي طفلك عند استخدام الإنترنت؟

وطن: قال سامي الشيخ خبير أمن المعلومات في شركة ساي ستاك ان أبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الانترنت هي سرقة الحسابات او الإحتيال المالي الذي يحدث بشكل كبير عبر الألعاب مثل الببجي والفورت نايت، بالإضافة إلى التنمر الإلكتروني الموجود بكثرة في الآونة الأخيرة، إضافة الى المواد التي يتم نشرها على الانترنت ويشاهدها الأطفال ومخاطر عديدة .

وأضاف الشيخ خلال مقابلة هاتفية ان المشكلة اليوم هي ان الأطفال أصبحوا يتفوقون على الآباء بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا لذلك من الضروري ان يكون هناك رقابة أهلية من خلال تطبيقات تعمل بنظام الجهاز الرئيسي والأجهزة الثانوية، وبهذه الطريقة يمكن السيطرة بشكل أكبر وتتيح مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال ومنع الوصول الى محتويات معينة او عملية شراء معينة او بعض تطبيقات. واشار الى ان هناك تطبيقات مجانية وأخرى مدفوعة ولكنها جميعا جيدة ويمكن استخدامها من قبل الأباء والأمهات.

من جانب آخر قال الشيخ انه في عالم أمن المعلومات لا يوجد شيء اسمه سيطرة بنسبة 100% ودائما ما يحاول الأبناء تجاوز عمليات الراقبة التي يفرضها الأهل، وهنا أشار الى ضرورة التفاهم والحوار ما بين الأهل والأبناء ومحاولة شرح المخاطر الموجودة في الشبكة العنكبوتية.

وعن نظام التعلم عن بعد والذي تفرضه وزارة التربية والتعليم في ظل جائحة كورونا قال الشيخ أن هذا يعني تواجد الطفل لساعات أطول على الإنترنت ومستوى التركيز على الأجهزة الإلكترونية سيكون أكبر وهنا يكمن دور الأباء والأمهات من خلال توعية ذاتهم أولاً فيما يتعلق بالمخاطر ومن ثم توعية الأبناء، وشدد على ضرورة الإنتباه على الروابط التي تُرسل إلى الأطفال ومحاولة الأهل التأكد من ان هذه الروابط مصدرها المدرسة، وذلك لمنع إختراق الأجهزة من خلال الروابط الخبيثة.

وفي سياق متصل أوضح الشيخ أن مواقع التواصل الإجتماعي عالم واسع وتعتبر خليط من كل ثقافات العالم، وهذا يعني ان ما هو مناسب لطفل يعيش في أوروبا يختلف عن ما هو مناسب لطفل يعيش في فلسطين وكذلك الأمر بالنسبة للمراهقين، وهناك الكثير من الفيديوهات التي يتم تداولها عبر هذه المواقع محتواها لا يناسب الأطفال وأبسطها العنف، وشدد على عدم آهلية الأطفال ما دون عمر 12 عاما لإمتلاك حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي.

أما فيما يتعلق باليوتيوب فأشار بأن هناك طريقة من خلال البريد الإلكتروني لوضع خاصية تسمى “Youtube kids” وهو ما يمكن استخدامه للأطفال بالإضافة الى خاصية التحكم من قبل الأهالي وهي متاحة لإلغاء ظهور أي محتوى غير ملائم.

المصدر: PNN