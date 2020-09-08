إطلاق البرنامج التدريبي لمشروع دعم النساء الريفيات في قطاع الزراعة بمرحلته الرابعة

وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) بالشراكة مع "التعاون" برنامج تدريب الشابات في المناطق الريفية في الضفة الغربية/الاغوار ، وتطوير مهاراتهن الريادية والقدرة على ادارة المشاريع وتطوير مشاريعهن الصغيرة في قطاع الزراعة، وذلك في مكتب الاغاثة الزراعية في الجفتلك .

وشارك في التدريب 24 مستفيدة من الشابات الرياديات ، اللواتي تقدمن بطلبات للحصول على المنحة وشاركن في التنافس للوصول الى مرحلة التدريب ، والتي ستتوج بعمل خطط اعمال تتقدم بها المستفيدات للحصول على منحة لتنفيذ المشروع ، بحيث ستقدم هذه العروض امام لجنة فنية متخصصة لاختيار افضل خطط الاعمال المقدمة.

من جهته اكد مدير عام الاغاثة الزراعية الفلسطينية، أ. منجد أبو جيش على الموقف الواضح والثابت للاغاثة الزراعية في الانحياز للقطاع الزراعي والنساء , والتركيز في هذه المرحلة على الاغوار لما تعنيه من قيمة اقتصادية ووطنية . مؤكدا على ان مركز الاغاثة الزراعية في الجفتلك هو بوابة لجميع الراغبين في العمل في الاغوار وتقديم كل ما يلزم لاسناد شعبنا ومزارعينا في هذه المناطق.

ويشار الى ان هذا التدريب يمتد على 10 ايام تدريبية بواقع 5 ساعات يوميا ويشمل مهارات الريادة وتقديم العروض وعمل خطط الاعمال وادارة المشاريع والتسويق والتعبئة والتغليف والذي ينفذ من قبل شركة مسرعة المشاريع الزراعية الريادية.