مكافحة الفساد تنظم دورة تدريبية حول المبادئ الأولية في الإحصاء

وطن: نظمت الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 8 أيلول 2020، دورة تدريبية حول المبادئ الأولية في الإحصاء وكيفية قراءة الأرقام الإحصائية، بحضور رئيس الهيئة معالي المستشار د. أحمد براك وبمشاركة عشرة موظفين من مختلف الإدارات.

وأوضح المستشار براك أن هذه الدورة تندرج ضمن أنشطة التحضير والإعداد لإطلاق عمل دائرة المرصد الوطني لمؤشرات الفساد، وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية 2020-2022 في بناء وتعزيز قدرات الكوادر المهنية والفنية من خلال التعرف على المفاهيم الأولية والأساسية في الإحصاء، وتقديم أمثلة علمية على كيفية قراءة الأرقام الإحصائية وتوظيفها.

وأكد بأن هذه اللقاءات والدورات تُساهم في تبادل الأفكار والمشاركة الفعالة بين موظفي الهيئة، ومشيراً إلى أن واقع الإحصاء في فلسطين يعاني من ندرة المُختصين.

من جانبه شدد مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد عبد الله عليان أن الهيئة وبناءً على تعليمات رئيسها تسعى إلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية عبر لقاءات وبرامج تدريبية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تدعيم ركائز المرصد الوطني لمؤشرات الفساد الذي يعتبر من أهم الإنجازات التي تصبو إلى الهيئة.

وخلال الدورة، قدم كل من المدربين أ. إبراهيم الطرشة وأ. باسلة مفارجة شرحا حول مفهوم الإحصاء وأقسامه، وبعض المفاهيم العامة حول عرض البيانات الإحصائية ووصفها، وأنواع البيانات وطرق قياسها، ومصادر البيانات، وأنواع العينات والمقاييس الإحصائية، وقراءة الأرقام الإحصائية.