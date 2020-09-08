مسؤول إماراتي: محمد بن زايد سيزور تل ابيب قريبا و "حرب على غزة" لن تؤثر على "السلام الدافئ" مع إسرائيل

رام الله - وطن: قال مسؤول إماراتي بارز إن شنّ الاحتلال أي "حرب" على قطاع غزة لن يؤثر على اتفاقية التطبيع معها.

واستخدم علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والعلاقات الخارجية، في المجلس الاتحادي بدولة الإمارات، في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت ، نشرته الثلاثاء، عبارات مثل "السلام الدافئ"، الذي قال إنه"سيصمد أيضًا أمام أزمات، مثل الحرب في غزة".

وشن الاحتلال 3 حروب على قطاع غزة، في الفترة ما بين (2008-2014) بالإضافة إلى عشرات الاعتداءات الأخرى، والتي تسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير آلاف المنازل.

وأعرب النعيمي عن اعتقاده بأن توقيع اتفاقية التطبيع مع الاحتلال سيتم خلال الشهر الجاري.

وقال إن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، سيزور تل أبيب، قريبا.

وأكد النعيمي أن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين ستنطلق "على الفور"، عقب توقيع الاتفاق.

وأضاف أنه يعتقد أن إسرائيل "ستزيل معارضتها لبيع واشنطن طائرات F-35 للإمارات".

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