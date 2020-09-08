صحة غزة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية، بعد فحص 464 عينة.

أوضحت الصحة خلال تقريرها اليومي ان عدد الحالات النشطة حاليا "1171" منها "1141" من المجتمع و 30 من العائدين.

وقالت الصحة ان عدد المتعافين 89، والوفيات 9 موزعة " 8" منها من داخل المجتمع و1 من العائدين.

وبينت غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة انها تبحث الاجراءات المناسبة وفق الحالة الوبائية لكل منطقة، مشددة الى انها بحاجة ماسة الى تكاثف الجميع من اجل كسر حلقات التفشي

وطالبت من الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي عند الخروج من المنزل.

وأكدت وزارة الصحة على تشديد اجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج.