بدء صرف المنحة القطرية في غزة

وطن: بدأت صباح اليوم الثلاثاء، عملية صرف المنحة القطرية، للمستفيدين منها في قطاع غزة.

وتتم عملية الصرف عبر فروع بنك البريد ونقاط "جوال" و"أريدو" المعتمدة في قطاع غزة، وذلك وفق إجراءات السلامة.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن الأحد الماضي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وأوضح العمادي في تصريح صحفي له، أن اللجنة ستسلم مساعداتها النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، ثم ستبدأ عملية توزيع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا في القطاع والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.