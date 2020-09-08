الصحة: بعد اسبوعين سيتم اقرار استمرار الدوام في المدارس من عدمه

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة ان وزارتي الصحة والتربية ستقيمان بعد اسبوعين مسألة دوام المدارس .

وقال الشخرة: "بعد اسبوعين سيتم اقرار اذا كان هنالك استمرار للدوام في المدارس من عدمه بناء على تقييم وزارتي الصحة والتربية والتعليم للحالة في المدارس".

واضاف الشخرة " ان الإصابات التي في الطاقم التدريسي ليست من داخل المدارس وانما من مكان آخر."

وأشار الى أنه وفقا للتقييمات فإن الأيام القادمة ستشهد انتشارا كبيرا للفيروس خاصة في الخريف والشتاء في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجة القادمة من فيروس كورونا مؤكدا جاهزية فلسطين للتعامل مع هذه الموجة.

وأضاف الشخرة الوضع الوبائي في فلسطين مستقر ومسيطر عليه حتى الآن رغم الانتشار الواسع للوباء وعدم إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات، مشيرا الى أن 90% من أسباب هذا الانتشار تعود للأعراس وبيوت العزاء وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وشروط السلامة العامة .

"صوت فلسطين"