الأيام القادمة ستشهد انتشارا كبيرا للفيروس خاصة في الخريف والشتاء
الصحة: بعد اسبوعين سيتم اقرار استمرار الدوام في المدارس من عدمه
وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة ان وزارتي الصحة والتربية ستقيمان بعد اسبوعين مسألة دوام المدارس .
وقال الشخرة: "بعد اسبوعين سيتم اقرار اذا كان هنالك استمرار للدوام في المدارس من عدمه بناء على تقييم وزارتي الصحة والتربية والتعليم للحالة في المدارس".
واضاف الشخرة " ان الإصابات التي في الطاقم التدريسي ليست من داخل المدارس وانما من مكان آخر."
وأشار الى أنه وفقا للتقييمات فإن الأيام القادمة ستشهد انتشارا كبيرا للفيروس خاصة في الخريف والشتاء في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجة القادمة من فيروس كورونا مؤكدا جاهزية فلسطين للتعامل مع هذه الموجة.
وأضاف الشخرة الوضع الوبائي في فلسطين مستقر ومسيطر عليه حتى الآن رغم الانتشار الواسع للوباء وعدم إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات، مشيرا الى أن 90% من أسباب هذا الانتشار تعود للأعراس وبيوت العزاء وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وشروط السلامة العامة .
"صوت فلسطين"