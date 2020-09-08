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إقتصاد وأعمال
حملة اعتقالات تطال أكثر من 40 مواطنًا بالضفة المحتلة
الانتخابات حق معطل ينتظر التنفيذ الآن، وغيابها مأساة على القضية الفلسطينية
تراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة
النقل والمواصلات تعلن إغلاق مقرها الرئيسي في البيرة
الأهالي يتصدون لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال شرق رام الله
فيديو| العاروري: لا خيارات بديلة عن المصالحة
247 حالة وفاة و5887 إصابة و2010 حالة تعافي في صفوف جالياتنا
هاني عرفات يكتب لـوطن: كل شئ على ما يرام حتى ربع الساعة الأخير
برنامج "رأي عام": غياب الدعم الحكومة للمزارعين وأثره في غياب السيادة الوطنية على الغذاء
قضاة ومحامون لـوطن: تدخل الأمن مسّ بهيبة القضاء والدولة وسنلجأ للقضاء لمحاسبة رئيس الانتقالي
وطن تفتح ملف المدارس الخاصة .. نقابة المدارس الخاصة برام الله ترفض الخصم من اقساط الطلبة .. واولياء الامور :قدمنا 465 شكوى رسمية للتربية ضد المدارس الخاصة
شغف ميرنا كشك بالعمل اليدوي وتصميم الإكسسوارات بالصلصال الحراري
موجز أخبار الساعة الثامنة من وطن
اسعار صرف العملات
برومو الحلقة السابعة من برنامج شباب كافيه
اسعار صرف العملات
08.09.2020
08:17 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.35
الدينار: 4.67
اليورو: 3.92
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