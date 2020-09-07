الأهالي يتصدون لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال شرق رام الله

وطن: أُصيب ثلاثة مستوطنين، مساء اليوم، خلال تصدي مواطنين لاعتداءات المستوطنين شرق رام الله.

وحاول مستوطنون الاستيلاء على أراض للمواطنين شرق رام الله، فتصدى لهم الأهالي ونشطاء المقاومة الشعبية، مما أدى لإصابة 3 مستوطنين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وأفاد شهود عيان لـوطن، بأن مواطنين ونشطاء المقاومة الشعبية، رابطوا في منطقة "راس التين" الواقعة على أراضي كفر مالك والمغير ودير جرير، لمنع الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، فاهجمهم المستوطنون بحماية جنود الاحتلال.

وأكد شهود العيان أن المستوطنين قاموا بمحاصرة المعتصمين في الأرض وبدأوا بمهاجمتهم بالحجارة، مما أدى لإصابة احد نشطاء السلام المتواجدين برفقتهم بجروح في رأسه.