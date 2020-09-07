فيديو| العاروري: لا خيارات بديلة عن المصالحة

وطن: قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مساء الإثنين، إننا لا نملك ضمانات لنجاح مسار المصالحة، لكن ليس لدينا خيارات أخرى وسط ما تتعرض له القضية الفلسطينية.

وأضاف العاروري في لقاء مع قناة الميادين أن الخلافات بين حماس وفتح سياسية وليست شخصية وبدأنا بالعمل ميدانيًا معًا.

واعتبر أن خطوة مؤتمر الأمناء العامين مطلب نلح عليه منذ سنوات، وسنبذل كل جهدنا صادقين لإنجاح مسار مؤتمر الأمناء العامين

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ثلاثة مسارات عبر لجان لتفعيل المقاومة الشعبية وتطوير منظمة التحرير وإنهاء الانقسام.

وأوضح بالقول: اتفقنا على ثلاثة مسارات لمواجهة التحديات، الأول: مواجهة خطة الضم من خلال تشكيل قيادة فلسطينية موحدة.

الثاني: تشكيل هيئة مختصة لتقديم تصور عملي بتاريخ وخطوات محددة خلال 5 أسابيع لإعادة وبناء منظمة التحرير، بحيث تضم الجميع. بينما الثالث: إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال نحن في حماس بادرنا بالاتصال بالإخوة في فتح، وأرسلنا رسالة لأبو مازن لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية.

ولفت إلى أنه لولا أزمة فيروس كورونا لاجتمع الأمناء العامون في مكان واحد والبيان الختامي تداولنا فيه قبل موعد المؤتمر.

وتابع "تفاهمنا مع فتح على مخرجات المؤتمر قبل انعقاده وأطلعنا الفصائل على المداولات الثنائية قبل الاجتماع".

واستطرد العاروري: نحن على تواصل يومي مع فتح ونبلور حاليًا صيغة نهائية لآليات العمل.

وأكد أن موقف الفصائل موحد رافض لـ "صفقة القرن" ومستعد لمواجهة هذا الخطر، معتبرا أن ثلاث خطوات كانت طعنات في الظهر تمثلت بصفقة القرن وخطة الضم والتطبيع مع الاحتلال.

وشدد على أن المقاومة وفرض الأمر الواقع يحصلان الحق الفلسطيني ولا سيما أن أمريكا تريد فرض صفقة القرن.