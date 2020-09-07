من ضمنها الخبز.. وزارة الاقتصاد تخفض أسعار السلع الأساسية

وطن: أصدرت وزارة الاقتصاد، اليوم الإثنين، قائمة أسعار السلع الأساسية والأكثر استهلاكاَ في سلة المستهلك والتي تتوزع على 9 مجموعات تتولى طواقم الرقابة والتفتيش متابعتها ومراقبتها بما يضمن التزام المحلات التجارية بيعها للمستهلك بما لا يتجاوز السعر المحدد كسقف أعلى.

وبينت الوزارة في بيانها انه وفقاً لدراسة التكاليف طرأ انخفاض على أسعار السلع الاساسية نتيجة تداعيات الجائحة الصحية على العرض والطلب وتراجع القوة الشرائية علاوة على انخفاض معظم مدخلات الانتاج و قيم العملات وخاصة الدولار.

وذكرت الوزارة ان سعر كيلو غرام الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض للمستهلك انخفض من (4 شيقل) الى (3.5) شيقل نتيجة انخفاض التكلفة الكلية لإنتاج الخبز ووفقاً لذلك لا يجوز بيع الخبز إلا على أساس الوزن فقط، وبالسعر الرسمي المشار إليه، وكل من يخالف ذلك القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ودعت الوزارة في بيانها اصحاب المخابز وضع بطاقة بيان باللغة العربية على ربطات الخبز المزودة للمحال التجارية والبائعين مبيناً فيها اسم المخبز المزود للخبز وعنوانه والوزن والسعر داخل المخبز، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وذكرت الوزارة ان طواقمها ستقوم بالمراجعة الدورية لأسعار السلع المحددة بالقائمة وكلما اقتضت الضرورة، داعية المواطنين الى الابلاغ عن أي شكوى يرونها عبر الرقم المباشر 129 أو من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك.